Sebastian Rulli y Angelique Boyer celebran juntos sus cumpleaños y demuestran su amor al mundo

Festejando juntos Nuestros cumpleaños!! Gracias a [email protected] por desearnos tan lindos y buenos deseos y en especial a mis #Rullinaticas amadas que nos hicieron llegar este pastel delicioso. @angeliqueboyer mañana estará grabando todo el día así que hoy era el momento de pedir nuestros deseos. 1 año más de vida y que mejor que con el 11&11 para que se cumplan. El 6 de julio es mi cumpleaños así que mañana me lo festejan ustedes!🤪🙏❤️🍾🥂🎂🥳 #gracias #festejandolavida #festejandoelamor #salud #happiness