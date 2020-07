Anitta revela que durante el confinamiento sólo le gusta "foll..r"

Tan abierta y sin tapujos, la cantante brasileña Anitta confesó que lo que más disfruta durante el confinamiento por el Covid-19 es pasar tiempo con su novio, su perro y tener relaciones sexuales.

Durante una conferencia de prensa en la que anunció el lanzamiento de su nuevo sencillo Tócame, el próximo 10 de julio, la artista afirmó que durante este tiempo lo que más ha disfrutado es "follar".

"Si tú me estás preguntando qué es lo que me gusta hacer, pues es follar. Eso es lo que hago. Me gusta"; reveló.

A su vez, la intérprete, nominada en varias ocasiones a la máxima presea de la música, los Grammy, dijo que también la pasa bien con su familia, viendo películas y descansando.

Raíces brasileñas

La cantante lanzará el próximo viernes su nuevo sencillo Tócame, una muestra de lo que será su nuevo material discográfico, con el que a su vez quiere exportar la cultura y sonidos de su tierra natal, Brasil, al mundo.

Tras firmar con la disquera internacional Warner Music, la cantante declaró que lo único que desea es que la gente conozca los sonidos de su país y le den ganas de bailarlos.

"No me presiona estar con una disquera internacional, lo que yo quiero es llevar la música brasileña a todo el mundo, quiero que a la gente le den ganas de bailar mi música, que quieran conocer Brasil. Eso es lo que quiero", reveló.

La cantante afirmó que se siente orgullosa de sus raíces, de la habilidad de los brasileños en la resolución de problemas.

"En este disco tengo muchos ritmos brasileños, quiero expandir la energía y actividad, habilidad que los brasileños tenemos de crear oportunidades. De salir de situaciones, de encontrar la manera. El brasileño tiene una manera para todo, es una creatividad y una energía de recibir a las personas. Quiero presentar esa parte buena del brasileño de siempre encontrar la manera de cualquier situación".

Y sentenció que la seguridad y confianza que se tiene así misma, es debido a todos los logros que ha tenido en su carrera, por lo que no piensa qué le falta por hacer.

"Me siento orgullosa de todo lo que he hecho, no pienso en lo que me falta por hacer, valoro mucho todo mi trabajo, me gusta. Me gusta lo que he hecho. He estado nominada a los Grammy, he ido a ceremonias y pensar en lo que me falta es enfocar mi energía en algo que no lo merece. He cantado con Madonna, ¿qué más puedo pedir?", dijo emocionada.

