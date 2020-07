Cynthia Rodríguez luce un exquisito atuendo de verano con mini top y falda larga

A sus 36 años, Cynthia Rodríguez se ha perfilado como una de las conductoras más queridas del programa Venga La Alegría de TV Azteca, donde cada mañana entretiene y acompaña a millones de espectadores mientras comienzan su día. Su carisma y dulzura cautivan a todo público que la ve.

Y no hay día en el que la también cantante y actriz derroche belleza y elegancia modelando coquetos atuendos para presentarse en televisión. Siempre escoge meticulosamente lo que va a usar, mostrando diferentes modas, tendencias y estilos que pueden ser adaptados para todo tipo de cuerpo.

Cynthia Rodríguez y su sexy atuendo de verano

Mientras que la mayoría de los días usa mini vestidos con estampados muy coloridos y coquetos, ahora Cynthia Rodríguez sorprendió a sus seguidores de Instagram al publicar un outfit floral bicolor, muy elegante y sensual. Esta compuesto por un mini top blanco con flores azules muy sexy, con una falda larga de capas y con el mismo estampado.

Los accesorios los mantuvo discretos, tan solo usó una pulsera plateada con un collar muy delicado, a tono con un par de sandalias altas plateadas. Todo un look hermoso tanto para una salida casual al atardecer, o una reunión nocturna con tus amigas o tu pareja.

"No permitas que nadie NUNCA te quite tu sonrisa. Todos los días empiezo mi día agradeciendo desde lo más pequeño y lo más simple hasta lo que me hace sentirme la persona más afortunada del mundo. Y después de eso solo me queda sonreír", escribió Cynthia en uno de sus más recientes posts, que acompañó con otro look floral de ensueño.

