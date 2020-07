Eugenio Derbez le lleva romántica serenata a Alessandra por su aniversario

View this post on Instagram

¡Feliz Aniversario amor de mi vida @ederbez! 👰🏻👨🏻‍⚖️🥂 ¡8 años de casados! 😱😱😱 8 años de bailar contigo, a veces bailando al mismo son, a veces un poco descoordinados y a veces de plano pisándonos y fuera de ritmo😖 Pero aquí seguimos, bailando juntos ♥️💃🏻🕺🏻 Que nuestro baile perdure eternamente al ritmo perfecto de nuestro imperfecto amor. TE AMO Eugenio♥️ #amosertuesposa #nomecambiopornadie Happy Anniversary love of my life @ederbez 👰🏻👨🏻‍⚖️🥂 8 years of marriage! 😱😱😱 8 years of dancing together, sometimes perfectly coordinated and others stepping on each other’s toes😖 But here we are, still dancing together to the perfect rhythm of our very imperfect love ♥️💃🏻🕺🏻 And there’s no one else I’d rather dance with, I’d choose you all over again and again and again. I LOVE YOU Eugenio! #yourestilltheone #andforeverwillbe