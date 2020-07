'México tiene mucho talento': Belinda habla de su experiencia en La Voz

Belinda ha vendido más de 16 millones de discos y está considerada como una de las mejores exponentes del pop latino. Este año repitió como coach de La Voz, reality que está a punto de cerrar su etapa de audiciones y comenzará con las batallas, donde los concursantes demuestran qué han aprendido de su coach.

Publimetro platicó con la Princesa del pop sobre su participación en el proyecto de Tv Azteca y todo lo que ha aprendido.

¿Cómo ha sido tu experiencia en repetir como coach de La Voz?

Definitivamente La Voz es uno de los proyectos que más me han gustado y repetir por segundo año me encanta! Estoy muy feliz de volver a trabajar con Ricardo Montaner y ahora en esta temporada con María José y Christian Nodal.

¿Qué has aprendido des esta experiencia?

He aprendido mucho, tanto de mis compañeros como de los participantes, de la humildad y la sencillez de las personas. Cuando volteó la silla con algún participante es muy inspirador conocer su sueño y ayudar a lograrlo.

¿Cuál ha sido tu aportación con los jóvenes concursantes?

Además de ser su coach quiero que me sientan cercana y que tengan la confianza para decirme 'Beli, no me siento cómoda con esta canción', que me vean con una amiga para crecer juntos y ayudarlos con mi experiencia. Su evolución como cantantes es lo más importante.

¿De qué manera te gustaría que ellos consideraran tu experiencia?

¡Como la mejor! Me encanta ser su coach y saben que cuentan conmigo.

¿Qué valores rescatas de La Voz?

Respeto y honestidad son los valores que siempre están presentes en La Voz, hoy más que nunca el público necesita alegría, risas y sentir cerca a la familia, esta es nuestra responsabilidad.











¿Por qué el público debería ver La Voz?

La edición está llena de contenido diferente y el público necesita escuchar buenas noticias, una de las características principales de La Voz es que logra reunir a toda la familia en casa y eso me encanta.

¿Cuál es la importancia de los realities de talento?

El alcance que tiene La Voz a nivel internacional es impactante, México es un país con mucho talento y sus voces tienen que ser escuchadas en todas partes. Los realities de talento son una gran plataforma.

¿Qué exposición le ha dado este proyecto a tu carrera?

Ha sido muy importante, creo que el público me ha conocido un poco más y hemos tenido una conexión más grande aún.

