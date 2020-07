El fanatismo de Billie Eilish por Justin Bieber llevó a pensar a sus padres a someterla a terapia

View this post on Instagram

Omg Maggie looks so pretty in this @maggiembaird @maggiembaird #billieeilish #blohsh #merch #wwafawdwg #mystrangeaddiction #notmyresponsibility #badguy #grammys #six #oscars #winner #blm #baby #bil #babybil #nttd #maggiebaird #notimetodie #one #myboy #billieeilishvideos #necklace @billieeilish #famous #followme #followme #shareme #shark