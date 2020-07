Fans lloran la cancelación de El mundo oculto de Sabrina

Netflix anunció la cancelación de Chilling Adventures of Sabrina (El Mundo Oculto de Sabrina), después de dos temporadas, las cuales se dividieron en cuatro partes.

El showrunner de la serie, Roberto Aguirre-Sacasa, fue el encargado de dar la noticia.

“Trabajar en Chilling Adventures of Sabrina ha sido un honor increíble desde el primer día. El elenco, comenzando con Kiernan como la bruja adolescente favorita de todos, ha sido una alegría absoluta. Estoy más que agradecido con el equipo de escritores, editores, asistentes y todos por verter tanto amor en este show.”

Our final chilling adventure begins this fall on @netflix. Hold on tight. So proud of this show, so grateful to everyone who worked on it…#sabrinanetflix! 🖤📺🎭🏆🌈💋👠⭐️ pic.twitter.com/iZ4f1bJvaM

— RobertoAguirreSacasa (@WriterRAS) July 9, 2020