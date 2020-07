Fernanda Castillo luce un exquisito vestido bordado con mariposas blancas

View this post on Instagram

ENEMIGO INTIMO Hoy estrenamos la segunda temporada de este proyecto que comenzamos hace mas de dos años con mucha emoción y esfuerzo. Quiero agradecerle con todo el corazón a todos los que participaron en este proyecto : a los actores que se dejaron al piel para contar sus personajes , a nuestros directores y fotógrafos por su enorme creatividad y guía , a nuestros cámaras intrépidos y chambeadores , al staff que son los verdaderos chingones que construyen los proyectos, los artistas de vestuario siempre haciendo equipo, los amigos de maquillaje y peinados , los talentos de arte, los continuistas que nos cuidan , a nuestras productoras por su apoyo , a los ADs por ser soporte de los sets y de los humanos que ahí trabajamos , nuestros stunts por poner entrega y destreza siempre, nuestros compañeros extras por apoyarnos en cada escena … a TODOS los que día con día y a pesar del cansancio , la rutina , los problemas ,el desgaste , etc pusieron lo mejor de ellos para contar esta historia! Gracias por nunca vencerse , por siempre decidir ir adelante! 🙌🏼 A partir de hoy esto ya pertenece al público y deseamos que lo disfruten!! Mis gracias mas personales a esas personas sin las que no hubiera podido lograr este proyecto : por su apoyo en los momentos difíciles , su generosidad,su talento y su cariño : @raulmijomendez @mariadelcarmen_felix @atenea_tellez @eldiabluky @aleg7511 Gracias!!!!♥️ Estreno esta noche por @telemundo a las 10/ 9c @enemigointimotlmd