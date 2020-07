Kanye West pide a Trump y Biden que se retiren; revela que estuvo grave por Covid-19

La revista Forbes dio a conocer una extensa entrevista con el cantante y rapero Kanye West en la que aseguró que ha retirado su apoyo al presidente Trump, reveló que luchó contra Covid-19 en febrero pasado, habló sobre su propia campaña presidencial y criticó al presunto candidato demócrata Joe Biden.

La entrevista fue la primera de West desde que anunció el fin de semana que se postularía para presidente de Estados Unidos, aunque aún no ha tomado medidas oficiales para confirmar su candidatura y ya ha incumplido los plazos para varios estados.

También sugirió que los dos supuestos candidatos principales, "Trump y Biden, se retiren con gracia" de la carrera. "Simplemente les sugiero que se retiren".

Aunque el cantante afirmó que estaba "quitándose el sombrero rojo", como forma del retiro de su apoyo a la campaña de Trump, también dijo cosas positivas sobre el presidente, describiéndolo como "el presidente más cercano que hemos tenido en años para permitir que Dios siga siendo parte de la conversación ", aunque su administración" me parece un gran desastre. No me gustó darme cuenta de que él se escondió en el búnker ", dijo, refiriéndose a los informes de que Trump se escondió en una habitación segura de la Casa Blanca durante las protestas en Washington, D.C.

En cuanto a su opinión sobre Biden, Kanye West le sugirió votar por él:

“Este hombre, Joe Biden, dijo que si no votas por mí, entonces no eres negro. Bueno, ¿actuar como si no hubiéramos escuchado eso? ¿Actuamos como si no escucháramos a ese hombre decir eso? Ese hombre dijo eso. Es una envoltura."

Por otra parte, el rapero aseguró que le diagnosticaron Covid-19, en febrero y que estuvo muy grave. "Tuve escalofríos, temblaba, tomaba duchas calientes, veía videos en los que se me decía lo que se supone que debía hacer para superarlo. ¡Recuerdo que alguien me dijo que Drake tenía coronavirus y mi respuesta fue que él no podía estar más enfermo que yo!'', señaló.

