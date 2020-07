Autoridades de EU cambian misión de rescate de Naya Rivera

Las autoridades de California han declarado oficialmente que la misión de búsqueda y rescate para encontrar a la actriz Naya Rivera ahora está designada como una misión de recuperación, ya que se le presume formalmente muerta.

Te puede interesar

De acuerdo con el sito TMZ, la policía de California cambió la búsqueda de la protagonista de la serie Glee, de ser una misión de rescate, a una de recuperación del cuerpo, ya que consideran que lo más razonable es que haya muerto ahogada en el lago Piru.

Y es que la intérprete desapareció en el agua con sólo 10 ó 20 centímetros de visibilidad, y las autoridades dicen que el lago está lleno de árboles y escombros en el fondo, lo que impediría encontrarla.

La policía afirmó que, por lo general, el cuerpo tarda de siete a 10 días en salir a la superficie y que están tratando el caso como un posible ahogamiento, por lo que suspendieron la búsqueda de la noche a la mañana.

El alguacil del condado de Ventura considera que Naya pudo haber perdido la vida en el lago.

The missing person at Lake Puru has been identified as Naya Rivera, 33, of Los Angeles. SAR operation will continue at first light. @VCAirUnit @fillmoresheriff @Cal_OES pic.twitter.com/bC3qaZS3Ra

— Ventura Co. Sheriff (@VENTURASHERIFF) July 9, 2020