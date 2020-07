Esta fue la escena de "Yo soy Betty, la fea" que marcó a Natalia Ramírez, la eterna ‘Marcela Valencia’

Aunque han pasado 21 años desde que se estrenó Yo soy Betty, la fea, los espectadores de esta telenovela aún conservan en su memoria cada entrañable momento de la historia de ‘Beatriz Pinzón Solano’ que despertó todo tipo de emociones, desde la risa incontrolable hasta el genuino llanto.

No obstante, al igual que los televidentes, los actores que hicieron posible el éxito del teledrama también quedaron impactados por algunas de circunstancias que interpretaron en la piel de los personajes que los consagraron como histriones.

Betty, la fea: Natalia Ramírez explica por qué ‘Betty’ es la verdadera "villana" y no ‘Marcela’ La actriz señaló las razones por las que cree que ‘Beatriz Pinzón’ es la "mala" de la historia.

Una de esas estrellas que fue marcada especialmente por una escena de la novela desde el día que la grabó es Natalia Ramírez, la encargada de dar vida a la ‘Marcela Valencia’, la celosa prometida de ‘Armando Mendoza’ y rival de Betty, la fea.

Mientras encarnaba a la bella accionista de Ecomoda, Ramírez fue protagonista de un instante en específico dentro del relato escrito por Fernando Gaitán que no solo cambió el rumbo del melodrama y futuro de su personaje, también la conmocionó a ella y a la audiencia de por vida.

La escena que marcó a ‘Marcela Valencia’ en Betty, la fea

Durante una entrevista el año pasado al programa colombiano La Movida, la intérprete reveló que la escena que la marcó durante su participación en la novela más famosa de la historia fue cuando ‘Marcela’ decide renunciar a ‘Armando’ y entregárselo a ‘Betty’, para que él pueda ser feliz con la mujer que ama.

“Tengo varias, pero hubo una que Fernando (Gaitán) me escribió de despedida del personaje que es una escena, que dura casi 14 minutos y es cuando Marcela le entrega Armando a Betty”, destapó.

Este instante que Ramírez reseña ocurrió en los últimos capítulos y se da cuando ‘Marcela’ decide reunirse con la nueva ‘Betty’ dentro de las oficinas de Ecomoda para obligarla a escuchar una historia que las vincula a ambas y hace que la “fea más bella” cambie su parecer sobre todos sus planes.

“Es una historia donde usted fue la protagonista, pero que desconoce. Una historia que pasó en el lapso de tiempo cuando se fue de Ecomoda y regresó de Cartagena. Empezó cuando usted me entregó la bolsa negra con todos recuerdos de ‘Armando’. Tan sorprendente y dolorosa fue esa carta para usted como para mí, tanto que yo perdí el control”, comienza Marcela en un extenso monólogo, refiriéndose a la carta con la que Betty, la fea se enteró del falso amor de ‘Armando’ hacia ella.

Yo viendo el final de Betty La Fea una vez más… No se que haré a las 9 de la noche de ahora en adelante. pic.twitter.com/qwUhjBUkCz — mateo morgendorffer (@MateoFV) September 18, 2019

“Estaba ofendida por la falta de escrúpulos, por la aventura que había tenido con usted. Para mí era claro que todo se trataba de un juego (…) y cuando lo enfrenté (a Armando), él me dijo algo que no creía y que para mí fue difícil de asimilar: ‘Que estaba perdidamente enamorado de usted’. Que en medio de ese juego había quedado atrapado y que la amaba y estaba dispuesto a enfrentarlo todo y a todos, pero usted ya no estaba, se había ido herida, ni siquiera sabía dónde localizarla”, le detalló la hermana de ‘Daniel Valencia’.

Ante una ‘Betty' estupefacta, ‘Marce’ continuó explicando: “En ese momento él se enloqueció, lo único que quería era morir y ser castigado, tanto que me tocó ir a un bar a rescatarlo a un bar donde prácticamente lo estaban matando”.

La amiga de ‘Patricia Fernández’ le confesó que luego de ese intento de su amado de castigarse, ella lo llevó malherido hasta su casa, sanó sus heridas y pensó que podría reconquistar su corazón, pero fue en vano pues aunque dormía con ella, solo pensaba en ‘Beatriz’.

“Ese momento comprendí que lo había perdido desde hace mucho tiempo. Desde que había estado con esa mujer, no tenía nada que hacer y me obsesioné tratando de encontrarla, pero jamás pensé que la mujer que lo había apartado de mi lado era usted”, admitió visiblemente conmovida.

En ese momento comprendí que… que lo había perdido hace mucho tiempo, que desde que… había estado con esa mujer pues ya no tenía nada que hacer y me obsesioné tratando de encontrarla, pero jamás pensé que la mujer a que lo había apartado de mi lado era usted pic.twitter.com/pZ8MfHrSl8 — Marcela Valencia Doing things (@Marcedidthat) May 7, 2020

La mujer de terrible genio no le permitió hablar a la economista, reiterándole que no le interesaba su versión de los hechos, sino que conociera la de ella.

“Me costó mucho aceptar que había perdido a Armando por usted, pero la noche que terminamos, él fue claro en decirme que cuando había estado con usted, yo ya no estaba ahí, que él hacía mucho tiempo había dejado de amarme y que a la única mujer que amaba era usted”, prosiguió dando a conocer otros detalles íntimos en la derrota frente a su némesis.

Por último, ante una ‘Betty’ al borde de las lágrimas, ‘Valencia’ concluye la emotiva historia de cómo se rompió su corazón y deja ir a ‘Armando’ para siempre.

“Guardé la ilusión de recuperarlo hasta hace dos horas, que le pedí que la dejara ir y que él asumiera la presidencia de Ecomoda pero me dijo que no (…). Él se va para olvidarla, Beatriz (…). Yo amo a Armando Mendoza, pero también entiendo que el amor no puede ser egoísta, que amar es desear el bien: conmigo o sin mí y por eso le estoy contando esto. Usted verá qué hacer”, finalizó.

El importante suceso, en el que Ramírez demuestra todo su talento para la actuación, también fue una de las escenas favoritas de los amantes de Betty, la fea que aplaudieron a la antagonista por hacer lo correcto pese al dolor de su corazón.

Mira la escena completa aquí: