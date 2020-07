Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez dan positivo a Covid-19

Chiquis Rivera dio a conocer que ella y su esposo Lorenzo Méndez dieron positivo a Covid-19. Por medio de sus redes sociales la cantante e hija de la fallecida Jenni Rivera afirmó que es la tercera vez que se hace la prueba de coronavirus, las dos anteriores fueron por precaución. Pero en esta ocasión sí dio positivo, ya que viajó a San Diego y para tomar precauciones se hizo la prueba el día de ayer y el resultado dio positivo.

"Yo la verdad me he sentido muy bien, sí me he sentido un poquito cansada pero también ayer hice un poquito de ejercicio y me sentí rara pero la verdad no tengo calentura, no me duele mucho el cuerpo, solo m siento un poquito rara, no me saben mucho las cosas, pero estoy bien, ahorita me veo así porque no me maquillé y no me peiné", dijo Chiquis.

En el en vivo que realizó en su cuenta de Instagram, se puede ver que Chiquis Rivera se encuentra en su habitación en la misma cama que su esposo Lorenzo Méndez con quien se había distanciado hace algunas semanas.

"Me sacó de onda porque las otras tres veces que me la había hecho había salido negativo. Esta vez me lo hice en dos lugares diferentes no más para estar segura y los dos llegaron positivos el día de hoy, así que como les digo me siento bien, no tengo nada de calentura gracias a Dios", destacó Chiquis.

"Esto sí es real, la verdad nunca pensé que me iba a dar porque uno toma las precauciones, me pongo los guantes, el cubrebocas, sanitizamos todo el tiempo (…) Lorenzo también dio positivo y la verdad de las cosas es que cuando yo vi a Lorenzo a él ya le dolía la garganta y luego me agarró de besos porque me extrañaba. La verdad no sabemos puede ser en cualquier lugar", mencionó Chiquis Rivera.

Asimismo reveló que se mantiene constantemente hidratada y toma vitamina C con el fin de tratar de contrarrestar el virus. "Me voy a quedar en casa 14 días (…) La verdad sí me da un poco de tristeza porque sí quería ir a trabajar", indicó la cantante de 35 años de edad.















Cabe destacar que hace unas semanas Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez regresaron tras anunciar que se darían un espacio, lo cual impactó a sus seguidores, quienes siempre estuvieron al tanto de su relación. La pareja fue captada en plena reconciliación en la playa, dándose besos y abrazos, así como caminando de la mano.

