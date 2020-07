El ex esposo de Naya Rivera se reencuentra con su hijo Josey al ir en su búsqueda en casa de su ex cuñada

View this post on Instagram

Ryan Dorsey, ex-marido de Naya Rivera, foi clicado com o filho Josey nesta quinta-feira,(09/07),horas depois de receber a notícia de que a atriz desapareceu durante um passeio de barco com o menino de 4 anos,na tarde de ontem,quarta-feira,(08/07). As fotos foram feitas pelo site Daily Mail enquanto Ryan deixava a casa da irmã de Naya, Nickayla Rivera, com o pequeno no colo. Abordado no local, o ator não falou sobre o desaparecimento de Naya, se limitando a afirmar que precisa cuidar do filho pequeno. A publicação conseguiu contato com um amigo que mora com Ryan, que preferiu não se identificar. A fonte contou que o ator seguiu para o Lago Piru,no condado de Ventura-CA,assim que foi notificado que seu filho havia sido encontrado sozinho em um barco. O casal se separou em 2018 e o amigo de Ryan afirmou que o ator não mantinha contato com a ex-mulher. Segundo o DailyMail, Ryan passou algum tempo na casa da ex-cunhada, onde pediram comida por delivery antes de ele ir embora com o filho por volta das 13h em horário local,aqui no Brasil por voltas das 17:00 da tarde. Em nosso perfil temos a cobertura completa em diversas postagens, clique aqui: @bryanzatz e confira as postagens anteriores que tem fotos da atriz Naya Rivera!! O corpo da atriz ainda não foi encontrado,ainda não há mais atualizações!! —————————————————— #news #sp #rj #emcasa #fiqueemcasa #bryanzatz #saopaulo #explorepage #explore #eua #usa #us #stayhome #noticias #desaparecida #nayarivera #naya #lake #california #ventura #glee #tmz #pray #prayer #lakepiru #ca