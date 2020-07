Pablo Montero lamenta la muerte de su acordeonista por coronavirus

Pablo Montero llegó a Guadalajara para emprender una campaña para concientizar y prevenir ante el gran número de contagios a causa del Covid-19.

El cantante mexicano combina la música para una buena causa, ya que reparte cubre bocas con el nombre de su nuevo sencillo Aprendimos.

“Estoy promocionando la canción Aprendimos, que habla de lo que estamos viviendo en nuestro lugares, de cómo estamos lidiando y viviendo con esta situación; también sobre cómo enfrentar el quedarse sin actividades, trabajo y sin poder ver a mucha gente. El mensaje de la canción tiene un lado humano, con la que empezamos a ayudar a la gente en Cancún, donde entregamos despensas, caretas y mascarillas para los músicos que se quedaron desempleados”.

El cantante confesó que está muy sensible con el tema de coronavirus, porque dos de sus músicos ya perdieron la vida por esta enfermedad.

“Decirle al público que esto es en serio, es verdadero. Perdí a Juan Guzmán, mi acordeonista, la semana pasada. Teníamos 23 años trabajando juntos y perdió la vida por esta enfermedad. Estoy muy triste por eso, porque era mi mano derecha en el escenario, mi segunda voz y su familia está muy devastada; también uno de mis trompetistas murió hace tres semanas. Quiero que sepa la gente que esto es cierto, que se cuiden, que tienen que tomar todo tipo de medidas”.

Pablo Montero agregó, “estoy muy afectado por la muerte de mis dos músicos, y de Cecy Luna que es la que me atendía todos mis trajes limpios, me los tenía listos para salir de viaje, era gente joven, trabajadora, de bien y que tuve a mi lado durante muchos años. Por esa razón, hago esta campaña para apoyar y concientizar a la comunidad, se los digo en voz propia”.

El cantante señaló que esta campaña los llevará a varias ciudades, en especial a los lugares donde no para el trabajo como mercados y estaciones de gasolina.

"Estamos en el mercado de abastos de Guadalajara con la gente que tiene que trabajar para distribuir los alimentos a los supermercados, para ellos estos cubre bocas para que se protejan. El próximo domingo estaré en Playa el Carmen para apoyar a gente que trabaja en los hoteles, y luego a la central de abastos de la Ciudad de México".

Pablo Montero trabaja activamente desde hace siete años con la causa Apadrina un trasplante, pero reveló que su hermano y padre le enseñaron a compartir en los momentos difíciles.

"Lo hacía con mi germano Oliver, quien era un gran impulsor,y obviamente también de mi padre que ayudaba mucho. Hay que apoyar a la gente vulnerable, quienes son los que pagan un boleto para tu concierto, es una forma de regresar el cariño en estos momentos".





Concierto virtual

Pablo Montero tiene 20 años de carrera musical, y está listo para ofrecer un concierto virtual.

"El 29 de agosto realizaré un concierto virtual en el Pepsi Center WTC (Ciudad de México), totalmente en vivo pero sin público. Le vamos a hacer un homenaje a Juan (acordeonista) y los que han perdido la vida por el Covid-19, ese día estaré contentos por regresar a los escenarios, pero muy difícil no verlo a un costado mío, era el acordeonista mío de toda la vida".

Nuevo amor

Pablo Montero visitó Guadalajara junto a su nueva pareja llamada Luisa.

"Hemos estado juntos durante la cuarentena. Hemos aprendido a conocernos con diferentes actividades como leer, rezar y que ella conozca el proceso de hacer una canción . Ella es una buena mujer, que me ha enseñado muchas cosas a pesar de su juventud; nos toca vivir un momento especial, con mucho tiempo en casa".





Evita polémica

A lo largo de su carrera, Pablo Montero ha enfrentado varios momentos difíciles y de gran polémica.

"Fue hace mucho años cuando era joven, ahorita ya no tengo que comentar al respecto. Estoy viviendo otra etapa de mi vida, etapa de madurez, de conciencia, y si te refieres de lo sucedido en San Miguel Allende no hablaré de ese tema, porque es una farsa, y no tengo más que comentar".

