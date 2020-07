Alejandra Guzmán derrocha elegancia en un vestido negro de malla y estampado selvático

View this post on Instagram

Alguien más ama tanto como yo los vestuarios del #VersusWorldTour ??? SON PRECIOSOS! Y más Alejandra 💗 @laguzmanmx – – – #tbt #laspinal #dinastiapinal #alejandraguzmanfans #laguzman #alejandraguzman #rockenespañol #musica #cantante #mexico #reinadelrock #90s