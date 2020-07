La extravagante mansión de Itatí Cantoral llena de objetos extraños y antigüedades

View this post on Instagram

En exclusivas les traemos las fotos de la casa de actriz mexicana Itati Cantoral – la inolvidable Soraya Montenegro. La casa se ubica en el Sur de la capital mexicana y cuenta con 4 dormitorios, sala, cocina, comedor y un gran jardin. La actriz coparte casa con sus tres hijos. En que telenovela te gusto mas Itati?