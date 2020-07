Kevin Johansen: 'Hay canciones oportunas y oportunistas'

Kevin Johansen se encuentra refugiado en su casa de Buenos Aires, Argentina, a pesar de mantenerse inactivo con los conciertos en vivo, su faceta como compositor está en una gran proceso creativo.

El músico promociona su nuevo sencillo The available 20’s, además ya se prepara para sus conciertos virtuales para los meses de julio y agosto.

“Hace dos años estando en Nueva York, estaba viendo esos bares que están en las esquinas de edificios antiguos llenos de gente, con jóvenes bailando y con fila en la acera, parecía que vibraba con la música y la gente… ahí empecé a tararear el tema, no sé porqué me empezó a salir la letra, algo así como el fin del mundo. The available 20’s, fue mezclado por Cacharro López, que ya está disponible en las plataformas digitales junto con su video”, adelantó Kevin Johansen.

El cantautor apela a un juego de palabras, lo “a-vailable”: lo que está disponible, lo que se puede bailar, lo que al cuerpo le produce esa sensación de liberación llena de nostalgia, "el tema es una fiesta como protesta colectiva y el baile como la manifestación de la libertad”.

Fiel a su estilo y a sus mensajes dentro de sus letras, el músico reflexiona sobre este momento que vive el mundo.

“Hay un tema, El apocalypso, que en un momento digo: 'la plaga somos nosotros', somos los seres humanos. La madre tierra dio gracias por esto, que te hace pensar que este párate le vino bien a la tierra, estas enfermedades tienen que ver con el ser humano y los experimentos artificiales que nos pasamos haciendo”.

Géneros y compositores

Al cuestionar a Kevin Johansen sobre los reconocimientos a compositores, en especial casos como Bad Bunny respondió: “Siempre me quedo con algo que decía Charly García: 'El arte no es una competencia', no es una carrera de larga distancia. Siempre han habido artistas comerciales que han llenado estadios, y han habido artistas que quedan en la historia, que les costaba llenar teatros. No tengo ningún problema con que se reconozca a artistas nuevos, que vienen desde lo urbano que es un estilo respetable”.

Añadió, “para mí el género nunca tiene la culpa de nada, a veces se le machaca un género como si tuviera la culpa de algo y los géneros son bien o mal interpretados, las letras si están buenas se quedan o las letras se olvidan. Hay canciones para mí oportunas y hay canciones oportunistas, a veces los autores nos tentamos con hacer una canción oportunista, porque todos están escribiendo sobre eso. No es por quedar bien con nadie , siento que la industria siempre ha premiado por momentos cosas que son muy exitosas comercialmente. Con todo respeto, lo digo para Bad Bunny o cualquier compositor o colega, me molesta mucho cuando un artista habla mal de otro artista, siempre me ha parecido de mal gusto, aunque no me guste; la final es algo muy personal”.

Además del lanzamiento del nuevo tema, Kevin Johansen, prepara su gira virtual y un documental. Entre julio y agosto dará cuatro shows especiales vía streaming, desde la sala La Tangente de Buenos Aires, cada uno con su distintiva temática.

"Estamos bastante medidos con el protocolo, por eso voy a estar con dos músicos cada vez. Estos livestreaming son un poco como se está dando en el futbol, que vemos en los estadios que hay cartones de personas en las butacas, ponen ruido y ambiente de gente gritando, capaz de que hago eso. Pongo en las mesas y silla a personas pintadas y sonido de aplausos, es como una parte de chiste o reflejo de esta nueva normalidad".

El músico compartió que ya están planeado lo que será su documental.

"Estamos hablando sobre la posibilidad de hacer mi autogeografía como le digo, para explicar mi periplo de vida, que es un proyecto que se le está dando forma para filmarlo en las diferentes ciudades donde viví como Alaska y pasar algunos puntos de mi infancia en Estados Unidos; luego Buenos Aires, Montevideo y Nueva York. Estamos haciendo una especie de serie en 10 capítulo de esa autogeografía, capaz que se llama Americano".

Gira vía streaming

28 de julio: Canciones propias en español

8 de agosto: Canciones propias en inglés

18 de agosto: Canciones propias y ajenas

28 de agosto: Canciones Latinoamericanas

