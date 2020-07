Este es el elenco de 'La Mexicana y el Güero' donde Itatí Cantoral brillará de nuevo

View this post on Instagram

Hola hola: Les deseo excelente tarde de viernes. Desde aquí desde mi casa, que es su casa, quiero hacer un reconocimiento especial a todo el personal médico que tiene a su cargo el enfrentar esta pandemia. Gracias a [email protected], [email protected], [email protected], paramé[email protected], gente que prepara alimentos en hospitales, internistas, residentes, personal administrativo, personal de limpieza y seguridad. A todo ellos, #graciasporcuidarnos. Y que lleguen bien a casa con los suyos. @cultura_mx Me siento muy orgullosa de pertenecer a este mundo maravilloso y mágico llamado: ARTE Y ENTRETENIMIENTO. LA CULTURA ENGRANDECE A ESTE HERMOSO Y AMADO PAÍS 🇲🇽 MEXICO 🇲🇽 #quédateencasa #lavatelasmanos #cuidate