Maite Perroni seduce con un sexy vestido estilo blazer con escote en la portada de una revista

Cómo se han sentido estos días ? Cómo van llevando este tema? Para mi ha sido un proceso interesante . Hoy es mi día 20 en aislamiento y he pasado por distintas etapas. Primero me fui a la cabeza mucha información , planeación, puse todo en orden y quería tener todo bajo control . Y que creen ? Que no se puede tener el control jajaja !!! Hay q soltar , soltar y dejar las cosas ser , ser lo que tengan q ser y fluir , aprender , sentir , agradecer y vivir conscientes de las bendiciones que tenemos , de aprender a prevenir y a organizarnos con los cuidados necesarios y no entrar en miedo , saber q cuidarnos y ponernos a salvo esta bien , pero sin paranoias , con información correcta y con la energía puesta en pensamientos positivos, sin dejar de ver la realidad de las cosas y sin dejar de tener empatía con este nuestro mundo que la está pasando mal . Pero podemos estar bien y estar mejor … tengamos fe y cuidémonos lo más q podamos , esta en nosotros ser responsables y conscientes pero recuerden que todo pasa y esto tambn pasará 🙏 el chiste es encontrarnos en un lugar positivo y de amor mientras esto sucede … y entender una vez más q si es cierto q todos somos uno y ahora mas q nunca entender q yo dependo de ti y tu de mi . Si yo me cuido te cuido a ti . Si tú te cuidas me cuidas a mi. Hagamos equipo …