Así luce actualmente 'Mariana Valdez', secretaria de Ecomoda en “Yo soy Betty, la fea”

El tiempo pasando rapidisimo y nosotras trabajando y ensayando duro para ofrecerles un gran show 4 MUJERES es un maravilloso encuentro con tigo, conmigo con NOSOTRAS NO SE LO PIERDAN compra ya tus boletos septiembre 6 al 14 MARIETTA THEATRE IN THE SQUARE. The time passing quickly and we working and rehearsing hard to offer you a great show 4 WOMEN is a wonderful encounter with you, with me, and with us. YOU DO NOT MISS IT, and buy your tickets September 6 to 14 MARIETTA THEATER IN THE SQUARE.