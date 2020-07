The Boys: Este es el impactante y controversial póster de la serie streaming

La espera cada vez se hace más corta para la fanaticada de The Boys, serie de Amazon Prime que llegará en su segunda temporada el próximo 4 de septiembre y promete muchas sorpresas y reveladoras escenas que mantendrán cautiva a la audiencia de esta plataforma streaming. Y es que poco a poco se han develado detalles de esta irreverente historia de un grupo de super héroes. Una muestra de ello es el nuevo póster promocional en el que se muestran pequeños, pero significativos detalles de cada uno de los personajes.

A través de la cuenta Twitter de la serie, se pudo apreciar la nueva y controversial imagen que supone que cada capítulo contendrá una carga importante de sátiras, humor negro, ironías y mucha acción. La carga argumental tendrá un tono más recargado y sus personajes están dispuestos a todo.

"Orinar en algo no lo hace tuyo, amigo", es el fuerte mensaje que posee la imagen en la que se muestra a Anthony Starr orinando sobre el skyline de Nueva York, es un claro ejemplo de que los suscriptores de Amazon Prime deben estar preparados para lo que viene.

Pissing on something doesn't make it yours, buddy 🖕 pic.twitter.com/jUlGRmZYxO

— The Boys (@TheBoysTV) July 11, 2020