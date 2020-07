Muere cantante de reguetón El Dany, del dúo Yomil y El Dany

View this post on Instagram

EPD. Nos acaban de confirmar la muerte del reguetonero cubano El Dany, integrante del dúo Yomil y El Dany' Nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos . . #cubanosporelmundo #cuba #farandulacubana #artistascubanos #reguetoneroscubanos #yomilyeldany #eldany #epd #rip #holaotaola #alexotaola #otaolaenvivo