Conoce más sobre Rubén Sanz, el guapo actor que interpreta al 'príncipe Eduardo' en la nueva versión de "Rubí"

La nueva versión Rubí no solo está conquistando con rostros conocidos como José Ron y Camila Sodi, también se ha ganado a la audiencia mexicana con todo el talento importado que se ha destacado en este remake.

Ella es Alejandra Espinoza, la bella actriz que da vida a la doctora ‘Sonia’ en la nueva versión de “Rubí” La estrella de 33 años debuta en la actuación con el tercer proyecto de Fábrica de Sueños.

Uno de estos actores extranjeros que está brillando en el tercer proyecto de la Fábrica de Sueños es el español Rubén Sanz, quien da vida al ‘príncipe Eduardo’, un monarca que no estaba entre los personajes de la versión original protagonizada por Bárbara Mori.

Este histrión tiene más de una década destacándose en la escena artística de su país con sus apariciones en la televisión, cine y teatro; no obstante, las oportunidades de trabajo lo sacaron de su tierra y lo han traído hasta México, donde ahora está instalando. A continuación, te contamos más sobre este guapo “príncipe”.

¿Quién es Rubén Sanz, el actor que interpreta al 'príncipe Eduardo' en Rubí?

Rubén Sanz nació el 2 de agosto de 1979 en Madrid, España, y aunque desde siempre le llamó la atención el mundo de la actuación, en su juventud optó por dedicarse a perseguir sus sueños como futbolista, donde llegó a jugar a nivel semiprofesional.

Mientras metía goles, comenzó a estudiar Ciencias Económicas en la Universidad Complutense de Madrid, pero su carrera deportiva no prosperó y al graduarse de la universidad, comenzó a trabajar en un banco.

“Desde niño me atrajo la interpretación, recuerdo que mi padre me llevaba al cine y sentía algo especial que no supe gestionar. Ni en mi familia ni en mi entorno más cercano había artistas así que elegí el fútbol, mi pasión frustrada”, confesó en entrevista a Diez minutos.

“Fui semiprofesional, pero no tuve suerte y después de licenciarme me puse a trabajar en un banco. Y como el gusanillo seguía ahí, hice un curso de interpretación”, detalló. En su profesión rápidamente prosperó, pero la vida se encargaría de llevarlo hacia su verdadero destino: la actuación.

A principios del milenio, lo llamaron para trabajar como modelo en un programa de televisión y la experiencia lo “maravilló”. Desde entonces, comenzó su carrera en este ámbito y como presentador en emisiones como Noche de fiesta y Noche sensacional.

“Me llamaron para hacer de modelo en un programa de televisión y, cuando vi cómo grababan, me maravilló. Entonces empecé a prepararme en serio”, contó al medio español. A partir de ese momento, las propuestas comenzaron a llegar y el tomó la decisión de convertirse en actor a tiempo completo.

“Decidí dedicarme por completo a la actuación. No fue fácil porque tenía 28 años y era el director de una sucursal bancaria. A mis padres les costó digerir la noticia”, destacó.

Tras esa arriesgada decisión, las puertas se abrieron para él pues debutó en la televisión española con un proyecto en 2006 y al año siguiente consiguió un rol en la exitosa serie Escenas de matrimonio, con la que se dio a conocer en su país y su carrera como intérprete despegó.

Luego de pasar por aquella producción de 2007, fue parte de destacables novelas como Aída (2010), Arrayán (2011), Lo contrario al amor (2011) y Ciega a citas (2014). Asimismo, trabajó posteriormente en el teatro y fue parte del elenco de importantes películas como Lo contrario al amor (2011) y Cuerpo de élite (2016).

Rubén Sanz llega a Rubí y El dragón para ganarse corazones

El público latinoamericano conoció a Rubén Sanz por primera vez en 2013 cuando participó en el teledrama colombiano La ronca de oro, pero es ahora que realmente está brillando con sus trabajos México, país a donde llegó en 2019 para rodar El dragón.

“(Llegué) a principios del año pasado para grabar El último dragón. Supe del proyecto dos años antes, cuando los productores viajaron a España para hacer casting. Estoy orgulloso de mi prueba y agradezco que confiaran en mí porque en México no me conocía nadie”, confesó a Diez Minutos.

Poco después, llegó la oportunidad de actuar en Rubí como el ‘príncipe de España’, otro hombre más que la bella mujer conquistará con sus encantos.

“El príncipe ve en Rubí algo que le llama mucho la atención, que es algo que no le ocurre con frecuencia: es una persona cualquiera, es simplemente un hombre hablándole a una mujer y eso es algo a lo que él no está acostumbrado y es algo que le gusta”, precisó a Las Estrellas el actor que no cree que el monarca sea una “víctima” más de la emblemática villana.

“Es un personaje que no sabe lo que está pensando, que no salta ante una confrontación o situación. Por dentro le puede estar pasando lo que sea pero por fuera no te va a dar muestras de qué está ocurriendo en realidad. Es un mundo que es muy difícil que una persona normal podamos meternos de alguna manera”, agregó sobre rol que dijo no había sido tan fácil de encarnar.

Actualmente, está instalado en territorio mexicano y en espera de que se reanuden las grabaciones del próximo proyecto donde el público podrá disfrutar de su talento nuevamente: la segunda temporada de Falsa identidad.

En la producción de Telemundo, dará vida a un cura español y compartirá créditos con estrellas como Dulce María.

Rubén Sanz, abnegado padre

En el plano personal, el madrileño de 40 años sostiene una relación con una periodista llamada Cris Vivó, con quien tiene a un pequeño de meses de nacido llamado Leo. El bebé tiene doble nacionalidad pues llegó al mundo en México.

Sobre su paternidad, dijo a la revista Clase: "Cuando lo vi por primera vez fue una cosa fascinante, cada día te vas dando cuenta de que tienes una responsabilidad, nuevos retos, falta de sueño, pero lo miras, te sonríe y se te olvida todo. Es una experiencia increíble, ver cómo va saliendo de ahí".

Igualmente, en otra conversación en junio expresó que ha pasado la cuarentena “bien porque me ha permitido estar con mi hijo todo el tiempo, no me he perdido ni un segundo de sus tres meses de vida. Estoy feliz”.

Los fieles de Sanz en México volverán a ver su rostro y sus habilidades actorales el próximo 22 de julio cuando se estrene por la señal de Las Estrellas El dragón, drama protagonizado por Sebastián Rulli.

