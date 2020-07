Así de sexy se levanta Carmen Villalobos en una pijama de encaje negra con camisón de seda rosa

View this post on Instagram

#publicidad Sigo celebrando mi cumpleaños 🥳🥳🥳 Sebastián me dijo que me pusiera linda porque me tenía una sorpresa aquí en la casa 🥳 Asi que que escogí este vestido, me maquillé y usé este labial que me encanta y que me hace sentir #apruebadecualquierdesafio ! Mi labial Dúo Hydramatte de @lbelonline une dos labiales, por un lado es color mate de larga duración y por el otro un bálsamo líquido hidratante. El que usé hoy es color Pure Red 😍 !!! Besitos 😘😘😘 #bellezaapruebadeemociones