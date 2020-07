Jennifer Lopez y las botas de mezclilla sobre la rodilla con las que causó furor

Jennifer Lopez es reconocida como todo un referente de estilo desde hace décadas. La Diva del Bronx impone tendencia con todo lo que luce gracias al auténtico y osado buen gusto que posee, el cuerpazo que ostenta y el dinero que invierte en sus looks.

Desde sus outfits para la alfombra roja, como el icónico vestido Versace verde con el que deslumbró en los Grammys en el año 2000, hasta con su más reciente atuendo para su street style, JLo constantemente sorprende marcando la pauta en el mundo de la moda y acaparando las miradas.

Sus decisiones de estilo siempre dan de qué hablar y una de las que ha sido más comentadas hasta la fecha fue aquel par de botas mosqueteras de mezclilla que usó en 2018. Luciendo confiada y sensual, Lopez desfiló por las calles de Nueva York con aquel calzado y solo unas horas más tarde, había provocado un total furor en redes sociales. A continuación, te recordamos cómo era esta estilosa prenda.

Las denim-boots de Jennifer Lopez que revolucionaron al mundo

El ícono fashion sorprendió en el verano de hace dos años al caminar con un outfit en el que toda la atención se la llevaron unas holgadas botas por encima de la rodilla fabricadas en piel y denim de la lujosa firma de modas Versace.

El atrevido calzado con tacón de diez centímetros pertenece a la colección Resort 2019 de la marca italiana y emulaban la apariencia de pantalón de mezclilla que no carecía de detalles realistas, como bolsillos en la zona posterior y un cinturón negro en la parte alta adornado con la figura dorada de Medusa, símbolo de la firma.

La cantante fue más osada que nunca con aquellas botas y las combinó únicamente con una camisa de vestir blanca oversized de Poiret, que llevó como si fuese un minivestido, para destacar aún más su calzado-pantalón, reseñó Telemundo.

JLo boots her pants on one leg at the time just like the rest of us. pic.twitter.com/byViI8ma1z — R. Eric Thomas (@oureric) July 31, 2018

Según el medio, la superestrella completó el arriesgado look con unos pendientes de aro, otros accesorios plateados, un collar con letras en las que se leía “Jennifer”, maxi gafas de espejo Chanel y una costosísima bolsa Hermès.

Asimismo, los últimos toques para su pasarela en las calles los consiguió peinando su cabello en una cola alta y larga y un sencillo beauty look para no sustraer protagonismo a las extravagantes botas.

Jennifer Lopez's insane denim boots are an optical illusion: https://t.co/jbIT2XZ23v pic.twitter.com/C9yLGPoqNu — Who What Wear (@WhoWhatWear) July 31, 2018

Con esta revolución de los básicos del guardarropa, la también actriz, de entonces 49 años, resultó muy glamurosa, chic y hasta sexy mostrando sus tonificadas piernas ataviadas con las botas de más de 50 mil pesos, según Farfetch.

La razón para vestirse de manera tan peculiar era muy importante: la artista iba una entrevista en los estudios MTV tras anunciarse que era la ganadora de Michael Jackson Video Vanguard Reward en los MTV Video Music Awards de ese año; destacó People.

Redes sociales, paralizadas con las botas-jeans de Jennifer Lopez

Tras la lección de estilo de la intérprete de Jenny from the block, Versace compartió el estilismo en sus cuenta oficiales en redes sociales y de inmediato paralizó a los usuarios que quedaron impactados por la prenda poco convencional.

Los internautas se avocaron a comentar las botas que despertaron tantas críticas como halagos. De hecho, muchos se quedaron preguntando si a la diva “se le habían caído” los pantalones.

Shirt big, joots on. /

That's the way I run this jawn. 😤 ☝️💯 pic.twitter.com/dcA5OrCvBW — Tatered (@tatered) August 1, 2018

“Parece que a @JLo se le ha olvidó subirse los pantalones después de ir al baño", dijo un fan en Twitter en ese momento. Por otro lado, un segundo admirador agregó: “Juro que pensé que se le caían los pantalones. Eso es lo que sucede cuando no tengo mis lentes". Y un tercero contestó: “Gafas o no gafas; los cinturones se alinearon perfectamente en la primera foto para no pensar que estaba perdiendo sus pantalones".

No obstante, hubo muchos que respaldaron a Jennifer Lopez y la defendieron de las críticas. Uno de estos escribió en pleno frenesí: “¡Solo @JLo puede hacer que sus pantalones se caigan y mágicamente se conviertan en botas de mezclilla @Versace!”.

Mientras, otro aficionado fue más allá y acalló a todos los haters sentenciando: "Para todos los que la critican por las botas: ella es una líder de la moda, no una seguidora de la moda".

También te puede interesar: