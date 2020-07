Pedro Sola vuelve estar en medio de la polémica

"Me despierto todas las mañanas, veo los noticieros y me pregunto, que diablos le pasó a nuestro país? El deterioro económico, social y sobre todo moral es rampante. Es una tristeza en lo que nos hemos convertido", escribió Pedro Sola en su Twitter y se desató la "guerra" en las redes sociales.

El conductor de Ventaneando es tendencia este domingo, por todos los comentarios que ha suscitado a raíz de esas palabras que compartió, y que nunca imaginó la ola de críticas que se derivarían de ellas.

Pedro Sola está por cumplir 25 años en el programa de espectáculos Ventaneando, al cual entró, afirma, por casualidad.

“Siempre digo que Dios me protege, tengo gran ángel. Tengo un toque divino, Dios me toca, Dios me dice cuándo y me indica para dónde. He tenido mucha suerte, porque me he rodeado de gente que me apapacha y abrió puertas”, dijo Pedro Sola.

"Todo empezó un 2 de julio…", le respondió Chumel Torres.

Te invitamos a consultar:

Samsung Galaxy A31 será tu favorito por todas las características que ofrece Este smartphone ya se encuentra disponible en México y lo primero que llama la atención es su precio especial por lanzamiento: $7,499. Excelente opción para quien busca un equipo de gama media, con grandes características

Pedro Sola durante una entrevista con Publimetro señaló que, "siempre fui muy consentido en mi casa, en la escuela y la vida social, por suerte o por lo que quieras".

El conductor de 73 años habló de todos esos momentos que han marcado su historia de vida, incluidos esos errores que lo acercaron a los jóvenes: “Ni soy periodista, no estudié comunicación, ni mucho menos”.

Pedro Sola: ‘Tengo un toque divino, Dios me toca’ El conductor reveló sus placeres y miedos; está por cumplir 25 años en Ventaneando.

Reacciones en las redes sociales

Pedro Sola está acostumbrado recibir todo tipo de críticas, ya que sus errores frente a la pantalla se convirtieron en contenidos virales, pero en esta ocasión recibe mensajes duros por su "despertar" ante la problemática social y económica que vive México.

"Osea que antes al dos de julio estábamos en Disneyland o como?", "…No estábamos tan mal", pero en qué hoyo estaban metidos, suponiendo usted es una persona crítica y con memoria histórica", "Y quién carajos dijo que se esta en contra de las energías limpias? Cómo ya estás un poco grande para andar escribiendo idioteces no?", "Después de treinta años, apenas te das cuenta? Lo bueno es que ya empezamos a reconstruirlo los buenos mexicanos, que somos más, somos millones", "No sean manchados, tal vez don Pedrito despertó de un largo coma de 36 años…", "Televisa y TV Azteca son parte del problema, es necesario que surjan medios de comunicación honestos y que los chayoteros que ahí pululan terminan de morir en aras de un periodismo veraz", fueron algunos de los comentarios.

#PedroSola es un mexicano cómo cualquier otro y tiene su derecho de no estar conforme. — El Moreno (@Vick1427) July 19, 2020

Dicen que ya nadie puede dar su punto de vista y que todo mundo se ofende… dude, claro que puedes dar tu punto de vista, para eso es tw, pero también cuando fomentas la desinformación, ignorancia y mediocridad en uno de tus programas, tu opinión se vuelve hipocresía #PedroSola — 𝓖𝓪𝓫𝓫𝓼 ♥ 🦒 (@medicen_gabbs) July 19, 2020

#Pedrito

Sus comentarios son una grosería a toda la gente que sufrió y murió a causa de la corrupción y violencia de sexenios anteriores, en los cuales se nota que Pedro vivía en la Suiza Mexicana! Ese país que según muchos eramos hace 19 meses. #PedroSola usted a los chismes! — Wowed! (@GersomLopez1) July 19, 2020

Señores de @HellmannsMx: Pedro Sola vivió encerrado y dormido durante más de 25 años sin enterarse de la realidad; por eso se confundió con otra marca. Compréndanlo por favor…#PedroSola #PrensaBasura #TVApesta https://t.co/JBGETjiTrv — Príncipe Azul 🤴🏽 (@LFCorazonAzul) July 19, 2020

Te invitamos a consultar lo más visto en Publimetro:

Estas son las razones por las que no puedes perderte la serie Absentia en streaming Descubre cuáles son las claves de esta historia de Amazon Prime

Paralizan Alerta de Género pese a alza de 75% en ataques contra mujer en confinamiento La Junta de Gobierno del Instituto Nacional de las Mujeres (InMujeres) aprobó esta semana una reducción a su presupuesto en 151 millones de pesos.

Stranger Things se posiciona como una de las mejores series streaming Descubre cuáles son las razones que han llevado a esta historia a ser una de las mejores en Netflix.

TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: