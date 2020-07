Alessandra Rosaldo sorprende al presumir su tonificada figura en bikini

Alessandra Rosaldo paralizó las redes sociales derrochando belleza natural este domingo 19 de julio. La cantante sorprendió a sus seguidores al dar cátedra de amor propio y presumir, como pocas veces, su tonificada figura en bikini.

A través de su cuenta en Instagram, la vocalista de Sentidos opuestos compartió una instantánea donde se muestra muy contenta vistiendo un traje de baño de dos piezas, coral para la parte superior y celeste con estampado floral para la inferior, un sombrero playero y el rostro libre de maquillaje.

En medio de la naturaleza, la estrella se retrató luciendo despampanante en el mencionado bañador y acompañó la imagen con un inspirador mensaje sobre la transformación física y mental que ha atravesado desde que decidió retomar el ejercicio al lado de su hermana, la nutrióloga Mariana Sánchez

“Y entonces un día dejas de pelearte con el proceso, de poner tu atención en tus ‘imperfecciones’, de hablarte feo, de verte con desaprobación y compararte con los demás y te aceptas como eres, como estás y en donde estás. Cambias tu diálogo interno y como dice #CoachM @im_coaching, empiezas a hablarte bonito”, comenzó escribiendo al inicio de la leyenda.

“No es fácil, me ha tomado mucho tiempo y todavía tengo momentos en los que me vuelvo a pelear con el espejo, pero hoy, 80 bootcamps después, estoy orgullosa de lo que he logrado, de no haberme dado por vencida y de estar transformando mi cuerpo y mi mente poco a poco”, concluyó.

Alaban a Alessandra Rosaldo por su belleza en bikini

Los usuarios de las redes sociales no tardaron en reaccionar al desligue de belleza de Rosaldo al mostrarse como mujer segura y real en el traje de baño con decenas de halagos por su indiscutible buen aspecto y aplausos a sus inspiradoras palabras.

“Muy guapa Alex Rosaldo. Te admiro y eres un gran ejemplo… al igual que @im_coaching”, “Guapísima se nota el progreso físico y emocional”, “Siempre bonita por fuera y por dentro”, “Qué linda Alessandra. Tus palabras resuenan mucho conmigo”, “Siempre has tenido cuerpazo”, “Me encanto la frase: ‘deja de pelearte con el proceso” y “Tú no tienes imperfecciones, eres muy guapa”, fueron algunos comentarios al pie de la postal que obtuvo más de 80 mil ‘likes’ en menos de 24 horas.

Asimismo, otras impresiones fueron:

