Ariana Grande luce sensacional con holgados jeans rotos, top vintage con cremallera y botas de combate

View this post on Instagram

#arianagrande #selenagomez #ariana #arianator #justinbieber #like #love #arianators #ari #thankunext #sweetener #follow #arianagrandebutera #taylorswift #kyliejenner #grande #billieeilish #dangerouswoman #arianagrandeedits #music #sweetenerworldtour #arianagrandeedit #likeforlikes #explorepage #nickiminaj #shawnmendes #rings #swt #kimkardashian #bhfyp