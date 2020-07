Jacky Bracamontes posa en bikini para presumir su figura

Jackeline Bracamontes se encuentra muy activa en estos días. Primero en su rol de mamá, donde tiene mantener entretenidas a sus cinco pequeñas durante estas vacaciones de verano; además de su participación en La Voz en Estados Unidos.

La actriz comparte todos los días sus actividades como mamá y conductora en redes sociales, y este fin de semana decidió darle un regalo a sus seguidores posando en un traje de baño de dos piezas, que exhibió su delgada figura.

Hay que recordar, que Jaccqueline Bracamontes decidió someterse a una liposucción y reconstrucción de vientre el año pasado luego de haber pasado por varios embarazos.

A meses de haberse sometido a una cirugía estética para realizarse algunos "arreglitos’", como lo dijo la propia Jacky Bracamontes, quien compartió de viva voz qué fue lo que se hizo exactamente.

Jacky compartió que las operaciones a las que se sometió fueron: Liposucción, marcaje abdominal y reconstrucción de senos.

Presume con orgullo sus cirugías

"Tiempo de hojalatería y pintura. Bisturí, ven a mí. Con mucho gusto les quiero compartir que he decidido consentirme con algunos arreglitos justos y necesarios… después de 4 embarazos uffff, era urgente. Gracias por sus oraciones y su apoyo siempre. Les contaré cómo me va”, escribió la actriz en su cuenta de Instagram, en donde tiene más de seis millones de seguidores.

Explicó que la decisión fue tomada por ella misma para agradarse cuando se vea al espejo.

“Es un regalito que me doy a mí misma porque lo estoy haciendo por mí, no por nadie. La decisión la tomé por mí porque yo me quiero ver al espejo y decir ‘Qué bien me veo’ y sentirme bien, tanto internamente como físicamente".

La Voz US

Jacqueline Bracamontes estrenará La VOZ US, el próximo 26 de julio.

"#LaVozUS regresa el 26 de JULIO! Pero para calentar motores, este domingo arrancamos con un programa especial. No te pierdas este recorrido por los momentos más emocionantes de la segunda temporada", adelantó la artista mexicana.

