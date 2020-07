Jacqueline Bracamontes luce radiante en un traje de baño ideal para mamás

Si has tenido hijos, seguro te ha costado mucho volver a tu figura de antes. Pero eso no debe convertirse en una excusa para no usar traje de baño en esta temporada, pues Jacqueline Bracamontes nos enseña cómo lucir radiantes aun después de cuatro embarazos.

La actriz compartió una foto dominguera desde su mansión en Miami, que cuenta con una grandiosa piscina y un lago donde suelen practicar diferentes deportes de agua.

En la foto publicada en su cuenta Instagram la vemos posando con un traje de baño de dos piezas, cuya parte inferior es de corte a la cintura. Este modelo es ideal si buscas disimular muy bien los rollitos. Además, afina la cintura y aplana el abdomen por lo que resulta una opción acertada para todas las mamás.

La animadora también aparece vistiendo un blusón playero negro que destaca por tener unas alas dibujadas en la parte posterior. Por esta razón, se ganó piropos como: “Qué hermoso angelito que cayó del cielo!!!!”, “Cada día más linda. Ahora sí que sos un Ángel”, “Pero 5 hijas de dónde? OMG”.

Aunque la presentadora de La Voz Usa no niega que haya recurrido al quirófano para quitarse los kilitos que le han dejado sus cuatro embarazos, también nos ha enseñado que cumple una rutina de ejercicios bien estricta para mantener su figura.

Jacqueline Bracamontes disfruta en familia

En diferentes entrevistas que ha dado durante la cuarentena, la conductora ha reafirmado lo mucho que ha disfrutado este tiempo en familia. Debido a sus compromisos y los de su esposo, son pocos los momentos donde se encuentran todos tan unidos.

Pues este confinamiento le ha caído bien para atender a sus niñas, a pesar de que como maestra no se le da mucho, según comentó.

La familia Fuentes-Bracamontes sí que sabe cómo divertirse y así lo demostraron este domingo, cuando su esposo Martín Fuentes publicó un video en el que aparece junto a Jacky lanzándose de un tobogán inflable.

