Katherine Langford pasa de 13 reasons why a Maldita

Katherine Langford logró popularidad por su papel como Hannah Baker en la serie 13 reasons why, por la cual recibió una nominación a los Globos de Oro, ahora enfrenta su nuevo reto.

A sus 24 años, la actriz enfrenta un nuevo reto en su carrera con el estreno de la serie Maldita (Cursed).

La serie es una reinterpretación de la leyenda del Rey Arturo contada a través de Nimue (Katherine Langford), una adolescente con un don misterioso destinada a convertirse en la poderosa Dama del Lago.

La popularidad crece, ¿cómo asumes la fama?

— Creo que lo mejor es no ponerle atención, no quería ser actriz para ser famosa. Agradezco que mis seguidores me apoyen en las redes sociales, que las tengo para crear vínculo con los jóvenes, sobre todo para apoyarlos en algún problema similar a lo que viven mis personajes.

Hoy, muchas escuelas usan 13 reasons why para educar a los estudiantes y sus padres sobre el suicidio. Es muy conmovedor.

Ahora das vida a Nimue en Maldita, ¿te gustan los retos?

— ¿A quién no? Aún no me la creo que formo parte de este proyecto. Gracias a Thomas Wheeler y Frank Miller por permitirme ser parte de esta historia legendaria. Nimue, es una adolescente con un don misterioso y mágico y que está destinada a convertirse en la Dama del Lago.

Es algo totalmente diferente a lo que he realizado, primero porque es una historia de fantasía y acción. Ella representa el coraje y es una heroína que enfrenta diferentes desafíos.

¿Influye tener una directora para darle una perspectiva femenina?

— Zetna Fuentes está detrás de cámaras y le dio su sello a la historia, pero no para hacer diferencias con el resto de los personajes, sino convertirla en un símbolo de valentía y rebelión para salir adelante.

¿Cuáles podrían ser tus mayores virtudes como actriz?

— Es difícil nombrarlos, porque eso le correspondería decirlo a la gente que ha trabajado conmigo. Me considero una mujer y por ende una actriz disciplinada y apasionada. No tengo miedo a mostrar rudeza, miedo, sensibilidad, caerme en el lodo o estar cubierta de sangre. Agradezco encontrar a personajes de mujeres poderosas en mi camino.

¿También te aventuraste a la música en la serie?

— El año pasado me preguntaron si quería hacer la canción principal para la serie.

Gracias al maravilloso Dave Sitek por hacer su magia, incluso cuando estábamos a kilómetros de distancia, así que no puedo esperar a que escuchen el tema; la música es otra parte que me gustaría desarrollar en mi carrera, sobre todo en musicales.

¿Cómo te sentiste en este mundo de fantasía?

— Soy una fan del trabajo de Frank Miller. Disfruto de la fantasía y la ciencia ficción, así que hacer Maldita, fue como un gran regalo de vida.

El primer acercamiento fue cuando leí el manuscrito de Tom Wheeler, que me cautivó en la primera lectura, sobre todo con personajes femeninos que no pasan desapercibidos. Las locaciones, paisajes y vestuario, la hacen una obra de arte.

¿Cuál es la mayor lucha dentro de la industria del cine y la TV?

— Creo que siempre buscamos la libertad, clamamos por la libertad y a pesar de esas angustias de las adolescencia, siempre hay que defender lo que somos.







¿Cuándo y dónde ver Maldita?

Ya pueden verse los 10 episodios de una hora por Netfliz. Creada y basada en el libro de: Tom Wheeler & Frank Miller.

De qué trata

Basada en la exitosa novela de The New York Times, Maldita es una reinterpretación de la leyenda del Rey Arturo contada a través de Nimue (Katherine Langford), una adolescente con un don misterioso destinada a convertirse en la poderosa (y trágica) Dama del Lago.

Armada con poderes misteriosos y una espada legendaria, la joven rebelde Nimue se une a Arturo, un encantador mercenario, en una misión para salvar a los suyos.

