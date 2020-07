Vicente Fernández Junior da positivo a Covid-19 y toda la familia se hace la prueba

Vicente Fernández Junior nunca pensó que un fin de semana pudiera cambiarle la vida.

El cantante mexicano acudió este fin de semana a un restaurante en Guadalajara junto a su novia, Mariana, y tuvo un accidente que lo llevó al hospital.

"Estaba con Mariana y más personas en una mesa de seis personas con su sana distancia, todos los requerimientos, los meseros con sus cubrebocas, la aplicación de gel. Disfrutaba de una buen corte de carne, y platicando con el novio de mi cuñada Angélica, de repente se me atoró un pedazo de carne y me me estaba ahogando, pues fue un sustazo. Me puse color morado, fue cuando Mariana no se asustó, lo que permitió que me sacarán rápido del lugar; los guardias me cargaron y me ayudaron a ir al hospital", compartió Vicente Junior.

Como parte de las medidas al llegar al hospital, todos los que ingresan tienen que pasar por la prueba de Covid-19.

"Me sacaron el pedazo de carne de la garganta y la libramos, gracias a que todo se hizo de manera rápida. El hospital realizó el protocolo, por lo que me hicieron el examen del Covid-19 y soy positivo asintomático. No tuve temperatura, dolor, tos, ni molestias; así que exhorto a la población a que tome con seriedad el tema. Me tocó ver cómo se están partiendo el lomo, los que están atendiendo a la población, como los médicos, enfermeras, camilleros y todo el personal, quienes son los héroes sin capa".

Vicente señaló que al salir del hospital, fue a realizarse una segunda prueba, la cual dio positivo.

La familia Fernández se hace la prueba

Vicente Fernández Junior charló con Publimetro desde su casa en Guadalajara, donde pasa la cuarentena.

"Bendito Dios, me toco estar asintomático, no tengo ningún problema y aquí resguardado hasta hacerme un segundo examen en unos cinco días más".

Añadió, "estoy perfectamente normal, pues no he tenido ninguna molestia de nada. Mi oxigenación, mi temperatura, los pulmones y la tomografía, todo ha salido perfecto. No he tenido ninguna molestia, eso es lo más raro".

El integrante de la dinastía Fernández ya habló con toda la familia, para que todos se hagan las pruebas, en especial sus hijos.

"Estamos todos checándonos. Mis padres (Vicente Fernández y Doña Cuquita) ya se han checado y salieron bien. Mariana, mi novia, es negativo. Así que, estamos esperando los resultados de mis hijos y esperando que todo salga bien", finalizó Vicente Junior.

