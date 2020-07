Actriz de Televisa se quita los implantes de busto por salud

La actriz Verónica Montes, quien actualmente participa en la serie Promesas de campaña con el personaje Victoria Ávila, se quitó los implantes de busto tras presentar algunas complicaciones de salud.

A través de su cuenta en Instagram, la también modelo compartió un video en el que contó cómo después de dos operaciones fallidas, tomó la decisión de quitarse los implantes.

En una entrevista con la revista TVNotas, la actriz dijo que se aumentó el busto cuando era muy pequeña y apenas comenzaba su carrera artística.

“Yo me los puse porque estaba muy inmadura, tenía apenas 18 años y empezaba mi carrera; me decían que si tenía el busto grande o implantes, iba a tener más chamba, así que me puse los implantes en Estados Unidos”.

Montes contó que en principio se sintió extraña con el tamaño de los implantes que le pusieron y que, incluso, ella no los eligió, sino el doctor .

“Me sentí muy rara. Sí me dolió mucho y era muy extraño traer algo que no era de mi cuerpo; eran muy pesados y yo no había elegido el tamaño. En ese entonces yo no sabía nada y le dije al doctor: ‘Póngame los que usted piense que están bien para mí’, y me los puso grandes, eran talla de brasier 34 C”.

La actriz contó que aunque se sentía muy contenta con cómo lucía, empezó a dudar de permanecer con los implantes luego de presentar algunos inconvenientes de salud.

“No me arrepiento, pues me gustaba mucho cómo se veían con la ropa, pero lo más importante es la salud. Había estado perfectamente bien, hasta que me dio una reacción y me dolían mucho y me picaban, era muy incómodo. Hace año y medio el médico me dijo que tenía que cambiarlos o quitarlos, pero como no quería que me los quitaran, me los reduje hasta la talla 34 B pequeño y me pusieron unos hipoalergénicos, que es un material que evita infecciones, pero también eran muy incómodos”.

La peruana contó siempre tuvo molestias, pues los implantes se le pegaban a los músculos. “Desde que me operaron sentí molestias, pues me dolían y se me pegaban a los músculos. Me dolía mucho con ciertos movimientos y pensé que tendría que esperar de tres a seis meses en lo que me adaptaba, pero no”.

La intérprete se retiró los implantes en febrero, antes que se desatara la pandemia por el coronavirus en Latinoamérica y reveló que ahora es talla 32 A.

“Pues el doctor vio que tenía muchas molestias porque mi cuerpo no los aceptaba; incluso cuando me acostaba boca abajo tampoco aguantaba y dije: ‘La salud es lo primero’ y me los retiré en febrero, antes de la pandemia. Tener algo en mi cuerpo que me daba molestias y dolor era muy incómodo; sin embargo, ahora me encanta cómo soy en realidad, sin los implantes. Soy feliz y no me arrepiento, ¡estoy planita!. Estoy en 32 A, como estaba antes. Fui feliz cuando me los puse, me gustaban, los quería, pero ahorita estoy feliz porque ya maduré; estoy en una etapa en mi vida donde ahora lo primero que pienso es en mi salud”.

Montes lamentó que por estereotipos físicos, muchas mujeres tengan tantas complicaciones con su salud.

“Te crean ese estereotipo de que necesitamos tener un busto grande para vernos más femeninas, sexis, y para tener más chamba; y no, sólo tenemos que amarnos como somos y tener la aprobación de una persona, que es uno mismo”.

