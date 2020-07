El Candidato: Estas han sido las razones de su polémico éxito

View this post on Instagram

El Candidato estreno 17 de Julio. Eréndira Ibarra (@erendiritas) llega a estrenar la nueva serie Original de Amazon Prime "El Candidato" proyecto que relata la historia de una amistad quebrantada entre un veterano de la CIA y uno de los narcotraficantes más importantes del momento. «Más que un show de espionaje, la serie es un drama de dos civilizaciones colapsando. Es acerca de cómo el país más poderoso trata a su vecino. Es acerca de lo lejos que la gente llega por dinero, por odio, por poder y por supuesto, por amor. Todo sucediendo en una de las ciudades más radiantes del mundo, Ciudad de México». De momento no han lanzado el trailer de manera Oficial. Pero esten al pendiente de las redes oficiales para cualquier lanzamiento @primevideomx @primevideolat @amazonprimevideo La serie la protagoniza junto con James Purefoy (@jamespurefoyactor), José María de Tavira (@jmdetavira), Joaquín Cosio (El Diez @joaquincosiooficial), Esmeralda Pimentel (Enfermos de Amor @esmepimentel), Bret Harrison (@bretharrison), Sofía Sisniega (Bienvenida Realidad @sofiasisniega), Cassandra Sanchez Navarro (Sense8 @cassandra_gsn), Aida Lopez (Ingobernable @aaidalopez), Giovanna Zacarías (Capadocia @lazacarias), Claudette Maillé (Señorita Polvora @claudettemaille), David Fridman (A ti te quería encontrar @davefridman), Roberto Sosa (Sitiados México @robertososamx), Fernanda Borches (@laborches), Macarena Achaga (@macabeso), Miguel Salas (@miguelsalas1), Francisco de la Reguera (@fdelareguera) y Javier Escobar ente muchos otros. Bajo la Dirección de Jaime Reynoso y Humberto Hinojosa Ozcariz.