Ex vocalista de La Arrolladora banda el Limón, vende comida para sobrevivir

El cantante Jorge Medina, quien fue vocalista de La Arrolladora banda el Limón ha sido uno de millones de afectados de la crisis económica que desató la pandemia del coronavirus en el mundo.

En una entrevista con el programa Suelta la sopa, el intérprete afirmó que dejó de lado su carrera como cantante para dedicarse a entregar comida a domicilio.

“El coordinador de mis giras emprendió un negocio de carnes y pollos asados y durante dos fines de semana yo estuve en una aplicación que te lleva los pedidos. Yo le decía a la gente ‘no salgan de su casa’ y yo les llevaba los alimentos”, reveló.

Medina confesó que, debido a la crisis, ha tenido que vender parte de su ganado y una colección de relojes para poder sobrevivir.

“Ahorita no puedo gastar. Ya vendí la mitad de mis vacas. Además, yo tengo una colección de relojes guardada y yo no me pongo relojes desde hace tres años, entonces dije ‘voy a vender las joyas, qué vergüenza me va a dar, qué tiene de malo’”.

