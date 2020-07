Fabián Ríos: 'Ya estamos cansados de historias de narcotraficantes, ladrones y sicarios'

View this post on Instagram

Cada segundo de vida es mejor respirarlo muy bien, sonreír, ayudar a quien lo necesite, ser la mejor versión de nosotros mismos sin pasar por encima de nadie, ser disciplinados con nuestros deberes y perdonar TODO FR. Se acerca el gran estreno de @elfinaldelparaiso por @telemundo #libreto escrito por @gustavo_bolivar foto by @robertvfotografo #oufit @lopezgioficial GRACIAS a toda la familia de #elfinaldelparaiso @foxtelecolombia @actorandmanager