Mira cómo luce actualmente 'Michel Doinel', el guapo francés que se enamoró de 'Betty, la fea'

Si hay un personaje en Yo soy Betty, la fea que logró enamorar por completo a la audiencia de la exitosa telenovela es el de ‘Michel Doinel’, el guapo empresario francés que queda flechado de la economista ‘Beatriz Pinzón Solano’.

El caballeroso galán se enamora de ‘Betty’ tras conocerla en Cartagena, ciudad a la que ella huye con su nueva jefa ‘Catalina Ángel’ luego de descubrir el plan de ‘Armando Mendoza’ y ‘Mario Calderón’ para enamorarla.

Mientras ella sufría por superar a ‘Armando’, el carismático ‘Michel’ entra en su vida cual “príncipe azul”, le muestra un nuevo amor lleno de respeto y manifiesta un genuino afecto hacia ella antes de su transformación, por lo que se gana el corazón de los televidentes desde el principio.

A pesar de sus esfuerzos y los de su entorno, al final no logra conquistar a la protagonista, pero el actor de origen francés que le dio vida a este personaje, Patrick Delmas, sí recibió toneladas de amor por parte del público que lo conoció y adoptó con esta producción.

El papel de ‘El francés’, como lo llaman las integrantes del ‘Cuartel de las feas’ en el teledrama, fue su primera oportunidad en la televisión de Colombia, país al que llegó en 1996 para grabar escenas de una serie francesa en la que estaba trabajando.

Por el amor de una mujer y sin hablar español, se quedó en esta nación y, tres años más tarde, tuvo aquella gran oportunidad en la historia creada por Fernando Gaitán. Desde entonces han transcurrido más de 20 años; ahora, él es ciudadano colombiano, tiene 54 y no solo es recordado como ‘Michel’ por los espectadores, todavía se ve casi idéntico a como lucía en Betty, la fea.

Así se ve hoy en día ‘Michel Doinel’, el francés que Betty, la fea conquistó

Tras su participación en Yo soy Betty, la fea, el simpático Patrick Delmas volvió a la piel de 'Michel’ para la segunda parte de la telenovela Ecomoda. A pesar de que esta fue un rotundo fracaso, luego de desprenderse del rol que le permitió alcanzar la fama, construyó una carrera excepcional en el mundo del entretenimiento del país neogranadino.

Pecados Capitales, La Viuda de la Mafia, En los tacones de Eva, El laberinto de Alicia, Hilos de amor, Hasta que la plata nos separe, La ley secreta y Pa' quererte son algunas de las producciones televisivas donde se ha destacado.

También recibió aplausos por su interpretación en la novela Aquí no hay quien viva, donde curiosamente era pareja Jorge Enrique Abello, el actor que da vida a ‘don Armando’ en Betty, La fea.

Asimismo, se ha destacado en diversas películas, como Diario de Bucaramanga, y ha estelarizado decenas de famosas obras de teatro.

También incursionó en la conducción de programas de televisión, pues en 2016 demostró versatilidad al presentar el reality show Bailando con las estrellas.

Sin embargo, no solo se ha ganado el cariño de los telespectadores, también ha sido reconocido con varios premios por su talento para la actuación como el India Catalina y el TVyNovelas.

Por otro lado, en 2012, tras varios años en el país que lo vio crecer como artista, recibió la ciudadanía colombiana, por lo que actualmente ostenta doble nacionalidad.

De igual forma en el plano personal, ha contado en varias oportunidades que luego de filmar aquella serie que lo trajo a suelo colombiano, “hizo unas vueltas” con su país y terminó quedándose enamorado de una mujer llamada María Fernanda Cortés.

En una entrevista a El Espectador, destapó que cuando conoció a ‘Mafe’, como la llama por cariño, hablaba con ella italiano pues él no sabía español ni ella francés. Después, gracias al libro "Aprenda español en cuarenta lecciones”, su dedicación y sus trabajos como actor, pudo dominar el idioma.

Actualmente, continúa felizmente casado y tiene un hijastro y un hijo, llamados Nicolás y Julián, respectivamente.

No obstante, pese a todos los reconocimientos que disfruta, asegura que fue muy afortunado por haber tenido la oportunidad de personificar a ‘Michel’ en Betty, la fea, pues el papel por el que aún lo conocen lo ayudó a levantar vuelo como actor extranjero.

“Tuve la suerte de estar en Betty, la fea que es lo que realmente me ayudó muchísimo y también tener unos encuentros con Fernando Gaitán (…). Cuando estaba en Betty, la fea, le dije: ‘No me gustaría hacer vueltas con Francia porque mi mujer estaba embarazada, entonces si hay más trabajo aquí me gustaría quedarme para no perder a mi bebé”, contó a El Espectador.

Hoy en día, el actor de 54 años continúa activo en la actuación y además es bastante popular en Instagram, donde cuenta con más de 200 mil seguidores en la red social.

Aunque al principio comenzó compartiendo sobre sus proyectos, viajes y vida íntima, ahora usa su perfil para compartir frases, chistes o consejos junto a retratos de él.

Los usuarios de redes continuamente halagan su buen aspecto y aseguran que es como el buen vino, pues más que conservar el mismo aspecto de 1999, luce sencillamente mejor ahora, con algunas canas y líneas de expresión, que hace dos décadas.

