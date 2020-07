Daniel Arenas destapa cuál de las actrices con las que ha trabajado besa mejor

Con una trayectoria de más de 15 años en las telenovelas, el actor colombiano Daniel Arenas ha formado pareja para la pequeña pantalla con algunas de las actrices más queridas de la televisión y ahora ha develado cuál de todas ellas es la que absolutamente besa mejor.

Daniel Arenas cuenta por qué no estuvo de acuerdo con el final de ‘Teresa’, la novela donde casi lo echan El actor nunca estuvo de acuerdo que a la protagonista se le diera una segunda oportunidad después de tanta maldad escenificada

En una entrevista al programa virtual El break de las 7, el reconocido galán de 42 años fue cuestionado sobre cuál de las protagonistas con las que había compartido un amor de telenovela era la que la que daba los mejores besos y aunque al principio dudó en contestar, al final develó su parecer.

"Virgen santísima qué pregunta tan comprometedora", confesó dubitativo Arenas, quien ha tenido el placer de protagonizar apasionados romances de ficción con talentosas intérpretes como Zuria Vega, Angelique Boyer, Maite Perroni y Ana Brenda Contreras.

Después de su impresión inicial con la difícil pregunta hecha por la presentadora mexicana Alejandra Espinoza, el histrión dejó claro que todas las actrices con las que han trabajado son mujeres comprometidas y entonces se envalentonó para contestar la pregunta.

"Uy, Dios mío… me van a matar las que no, tal vez, ¿sabes quién?, Zuria", admitió con evidente pena sobre su coprotagonista en la novela Mi marido tiene familia (2017).

Daniel Arenas explica por qué sigue soltero y cómo es la mujer de sus sueños

Durante esta conversación, el protagonista de Médicos, línea de vida además abrió su corazón y habló sin tapujos sobre sus experiencias en el amor, las razones por las que aún permanece soltero y las cualidades que espera encontrar en su futura compañera de vida.

“Sí, estoy soltero. La razón exacta ni la sé yo ni la sabe nadie. Yo simplemente pienso que los tiempos son perfectos. No espero una persona perfecta, pero sí un ser perfecto para mí (…), que sea la persona que yo sueño con toda mi alma y que yo sea la persona con la que ella sueña con toda su alma”, destapó.

Asimismo, el romántico artista describió desde su confinamiento cómo sueña que sea esa mujer que anhela tener a su lado.

“Sueño que sea una persona sensible, como yo, una persona de Dios, familiar… Te voy a hablar de mil cosas menos de lo físico, yo me fijo mucho más es en la esencia, en lo que tenga la persona por dentro, en su capacidad de perdonar, tolerar, en su bondad…, muchas cualidades que hoy en día pues no es que la gente no las tenga, pero como que hay prioridades o cosas por encima de estas”, detalló Daniel Arenas.

Por último, el guapo artista concluyó explicando: “Yo soy muy de sentir y estoy seguro de que el día que yo conozca a esta persona, que me tope con ella, yo lo voy a sentir (…). No sé si suene muy soñador, pero tiene que hacer así, algo que me haga vibrar y sienta que se me sale el corazón”.

