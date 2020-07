Kanye West asegura que Kim Kardashian quiere encerrarlo en una clínica mental

Tras haber generado polémica a nivel mundial al anunciar su postulación a la presidencia de Estados Unidos, Kanye West volvió a ser el centro de atención luego de una serie de publicaciones en las que acusó a su esposa, la socialité Kim Kardashian de tratar de encerrarlo en una clínica psiquiátrica.

Te puede interesar

¿Qué es el #FreeBritney y por qué Britney Spears busca liberarse de su padre? La cantante ha estado condicionada a la tutela de su padre desde hace 12 años; hoy se enfrentará a un nuevo juicio por su libertad

A través de su cuenta en Twitter, el rapero escribió extraños mensajes, que después borró, señalando a su esposa de intentar encerrarlo en una clínica debido a que el rapero padece bipolaridad.

“Kim estaba tratando de volver a Wyoming con un doctor para encerrarme, como en la película Get Out, porque lloré acerca de salvar la vida de mi hija ayer. Todo mundo sabe que la película Get Out es acerca de mí”, escribió.

Además, West hizo un llamado de auxilio y advirtió a sus seguidores que si terminaba encerrado ya sabrían "por qué", pues según él, Kriss Jenner, madre de su esposa, también quiere internarlo.

“Si termino encerrado como Mandela… ustedes sabrán por qué. Kriss, no juegues conmigo y esa calma no está permitida alrededor de mis hijos. Intentarás encerrarme”, escribió.

Consejos para el regreso a clases Prepárate para el nuevo ciclo escolar con estos básicos

El rapero también escribió una serie de tuits en los que hizo referencia a la revista Playboy, en la que Kim posó hace más de 10 años y aseguró que ninguna de sus hijas posaría nunca en sus páginas.

“Pongo mi vida en Dios para que la mamá de North nunca la fotografíe haciendo Playboy y eso está en Dios, estoy en el rancho… ven a buscarme. Las niñas West nunca harán Playboy”, escribió.

Los extraños tuits del intérprete vienen días después de que diera su primer discurso de campaña, en el que lloró al momento de hablar del aborto.

Usuarios en redes sociales especulan sobre si los recientes acontecimientos, así como la postulación a la presidencia del cantante son solamente propaganda para su nuevo disco DONDA, que estrena este viernes.

TE RECOMENDAMOS VER