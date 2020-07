Lucía Méndez promete que hará de su primera nieta una gran mujer

Lucía Méndez es de las grandes divas de la televisión, que sabe cómo atraer la atención a cada paso.

La actriz y cantante estuvo en el programa de televisión de Ismael Cala, de la cadena MegaTV, en el que dio algunas primicias sobre su vida personal y profesional.

Desde hace unas semanas, la actriz mexicana anunció que sería abuela, pero esperaba que fuera niña.

En la emisión nocturna de este martes 21 de julio, la Lucía Méndez contó que va a ser abuela por primera vez, de una niña, y que en septiembre presentará una canción en tributo a su tierra, Viva México.

“Estoy muy entusiasmada con la inminente llegada de mi nieta”, aseguró la cantante durante la emisión.

La bebé que viene en camino es hija del único hijo de Lucía, Pedro Antonio Torres Méndez, fruto de su relación con el productor Pedro Torres.

La protagonista de telenovelas como El extraño retorno de Diana Salazar, a quien no le gusta hablar mucho de su edad y busca conservar su belleza recurriendo a cirugías estéticas, agregó que no le molesta el término "abuela" y que hará de su primera nieta a una gran mujer, para que enfrente lo bueno y malo del mundo.

"Yo sí estoy muy contenta de ser abuela y voy a estar feliz de que la niña me llame así".

Durante el late night show de Cala, la cantante señaló cómo vive este crisis sanitaria.

"A veces he tenido ganas de salir, de ir a comer algo rico, pero mi hijo me ha pedido que no lo haga, para no arriesgarme a contraer el coronavirus”.

Lucía Méndez afirma que los medios son muy agresivos Además, la actriz señaló que el 9 de marzo no hará “absolutamente nada”; prepara tema de Ana Bárbara.

Tema dedicado a México

Lucía Méndez se reunirá con sus músicos, el próximo domingo, para grabar el tema dedicado a México, el cual podría estar disponible en las plataformas digitales en el mes de septiembre.

"Hago esta canción porque amo mucho a mi país y quiero apoyarlo especialmente en este período tan difícil que vivimos actualmente".

