Paris Hilton revelará su 'oscura verdad' en documental

Paris Hilton es una socialité, empresaria, autora, modelo, actriz, cantante, diseñadora y Dj estadounidense.

Bisnieta de Conrad Hilton. Hilton se dio a conocer por su aparición en la serie de televisión The simple life junto con su compañera y mejor amiga de la infancia Nicole Richie

A sus 39 años, la empoderada influencer sigue dando de qué hablar y hace unos días no fue la excepción, con una simple frase, como "Paris para presidente", la rubia provocó una serie de comentarios entre sus casi 17 millones de seguidores en Twitter.

Paris Hilton 'amenaza' con buscar la presidencia de Estados Unidos

Ahora, la rubia ha publicado que su nuevo filme se estrenará el 14 de septiembre.

El documental titulado This is Paris revelará aspectos muy personales de la empresaria estadounidense, que decide dejar a un lado la frivolidad y la vida color de rosa, para hablar de sus pesadillas y facetas más oscuras que la persiguen desde la infancia.

"Un adelanto de mi nuevo documental This is Paris que se estrenará el 14 de septiembre en YouTube Originals. Finalmente listo para revelar quién soy realmente y hablar sobre experiencias en mi vida que nunca antes le había contado a nadie. Prepárate para conocer a la real Paris", adelantó la popular artista.

El documental permitirá conocer la vida cotidiana de Hilton, ofreciendo una perspectiva sin filtros sobre la estrella.

La directora ganadora del Emmy Alexandra Dean y su equipo siguieron a Hilton en todo el mundo durante un año, capturando momentos, realizando entrevistas reveladoras y contando historias nunca antes escuchadas sobre la vida de Hilton.

"Esto es completamente diferente de todo lo que he hecho. En esta película hablo de cosas que nunca antes había discutido. Espero que la gente vea quién soy realmente ", dijo la heredera de la dinastía Hilton.

Añadió en el adelanto de su documental en sus redes sociales, "estoy nerviosa, estoy temblando… me cuesta hasta comer porque tengo el estómago revuelto. Es algo muy personal y no me gusta hablar de ello. Nadie sabe realmente quién soy. Me sucedió algo en la infancia sobre lo que nunca he hablado con nadie", dijo ante las cámaras.

Hace unos meses Paris habló con medios de comunicación estadounidenses sobre la experiencia de rodar esta serie que fue como una terapia, que la obligó a retomar su pasado y afrontar episodios que hasta entonces había tratado de olvidar.





Entre broma y broma, la verdad se asoma

Paris Hilton gusta de mostrar un lado divertido en su vida, y así lo comparte en sus redes sociales, como su interés de ser la primera dama de la nación.

"Después de mucho pensamiento y consideración. He decidido que la Oficina Oval necesita una redecoración y un toque femenino".

