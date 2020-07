Pedro Sola dice grosería a Mónica Castañeda en pleno programa en vivo

Cuando el conductor del programa Ventaneando Pedro Sola no termina una, ya comienza otra. Esta vez, el presentador se encuentra en el ojo del huracán tras haber dicho una grosería en plena emisión en vivo a su compañera Mónica Castañeda.

Todo ocurrió cuando los conductores hablaban sobre el próximo matrimonio de la cantante Ana Bárbara y reporteros de la emisión de TV Azteca entrevistaron a Talina Fernández su opinión y ésta aprovechó para aclarar que su relación con su nieta María es muy buena, pues se aman "hasta el infinito".

Ante esto, Mónica le comentó a Sola: “Yo te amo hasta el infinito y más allá”, a lo que él rápidamente respondió “No, no, no, no, no mames”.

La grosería sorprendió a todos, al grado que hasta el controvertido Daniel Bisogno se alarmó y preguntó consternado: “¿le dijiste ‘no mames’ a la Castañeda?”.

Sin embargo, parece que no se trató de un insulto explícito, sino de una expresión ante la suspicacia por el supuesto amor que se pueden tener dos personas.

“Uno se quiere, uno se tiene cariño, pero no hasta el infinito y más allá”, dijo Pedrito Sola ante las risas de sus compañeros.

De tan buen humor, el “Tío Pedrito”, como le dicen en redes sociales, aseguró que él no decía ni una sola grosería hasta conocer a Bisogno.

Incluso narró que dicha conducta la heredó de su mamá, a quien respetaba mucho y nunca escuchó decir palabras altisonantes.

“A mi mamá una sola vez la escuché decir una palabrota con mi tío Saturnino, que se puso muy grave. Fue a parar al hospital por una apendicitis que se le hizo peritonitis y mi mamá le dice: ‘pero por qué no decías que te dolía para ir al hospital’, a lo que el tío respondió ‘pues es que estaba yo esperando’ y la madre respondió ‘esperando la muerte, pendejo’”, expresó Pedrito en Internet.

