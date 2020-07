¿Qué es el #FreeBritney y por qué Britney Spears busca liberarse de su padre?

Este miércoles 22 de julio la princesa del pop, Britney Spears acudirá a los juzgados para repasar junto al juez su situación económica, legal, pero sobre todo, emocional y psicológica y recobrar su libertad luego de pasar 12 años bajo la tutela de su padre, Jamie Spears.

Te puede interesar

Christian Nodal está enamorado de una participante de ‘La Voz’ La periodista Nelssie Carrillo aseguró que el coach del reality show de TV Azteca está flechado por una guapa participante

Y es que en 2007, la cantante fue ingresada a rehabilitación por sufrir varios episodios de crisis nerviosas en las que, como todos recuerdan, la intérprete de Baby One More Time y Oops I Did It Again se rapó la cabeza, se enfrentó a la prensa con un paraguas y realizó algunas compras desnuda. Razones por las que su papá solicitó hacerse cargo de su tutela por espacio de un año hasta recuperarse, no obstante, han pasado más de 12 años y su situación sigue igual.

Hasta ahora, la cantante no ha podido hacer ni decidir absolutamente nada sin la autorización de su progenitor, pues según este, la estrella padece un tipo de demencia prematura que la incapacita para tomar decisiones. Britney, de 38 años, no tiene libertad para conducir, ni para salir de compras, no puede dar entrevistas o publicar contenido en sus redes sociales, pues todo debe ser verificado por su padre o su mánager, Jodi Montgomery, a quien Jamie Spears le cedió la responsabilidad por problemas de salud.

#FreeBritney

A lo largo de los años, la intérprete ha creado una base enorme de fans que desde 2019 generaron el movimiento de liberación de la artista llamado #FreeBritney y que se ha extendido por todo el mundo. Famosas como Miley Cyrus, Paris Hilton y Cher, también se han sumado a la causa, pidiendo de forma pública que la cantante sea “liberada”.

Uno de los argumentos para su liberación radica en que Britney ya no necesita supervisión si mantiene una actividad laboral activa, con la que incluso se calcula generó tan sólo en 2019 alrededor de 130 millones de dólares.

Si está tan mal de salud y sufre una enfermedad mental ¿cómo podría trabajar tanto y generar esos ingresos económicos? Incluso su madre, Lynne O’Field Portell, ha apoyado el movimiento en las redes y ha denunciado la situación de control bajo la que se encuentra su hija. Por ello, se sabe que solicitará la tutoría de los bienes de Spears.

En todo ese tiempo, la artista ha producido cuatro discos y tres grandes giras mundiales, por lo que sus fans creen que se trata más de un abuso y explotación de la cantante que de una ayuda a su salud mental.

TE RECOMENDAMOS VER