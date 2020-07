Ingrid Coronado regresará a la televisión con nuevo reality show

View this post on Instagram

Me han dicho de muchas formas, todos los especialistas que he consultado en mi vida, la importancia de expresar nuestras emociones y los efectos negativos en nuestra salud cuando no las expresamos. ⁣⁣ ⁣⁣ Pero siempre nos enfocamos a las emociones negativas: 𝐞𝐧𝐨𝐣𝐨, 𝐭𝐫𝐢𝐬𝐭𝐞𝐳𝐚, 𝐚𝐧𝐬𝐢𝐞𝐝𝐚𝐝… ⁣⁣ ⁣⁣ Pero es igual de importante expresar la alegría, por ejemplo. ⁣⁣ ⁣⁣ Cuando las cosas me salen bien, cuando recibo un regalo del cielo, no olvido levantar los brazos y decir yeiii! O eeeeh! Y luego dar 3 Gracias. ⁣⁣ ⁣⁣ Para que le quede claro a la vida que 𝐬𝐢́ 𝐧𝐨𝐬 𝐠𝐮𝐬𝐭𝐨́ lo que recibimos, 𝐪𝐮𝐞 𝐧𝐨𝐬 𝐬𝐞𝐧𝐭𝐢𝐦𝐨𝐬 𝐚𝐠𝐫𝐚𝐝𝐞𝐜𝐢𝐝𝐨𝐬 𝐲 𝐪𝐮𝐞 𝐪𝐮𝐞𝐫𝐞𝐦𝐨𝐬 𝐦𝐚́𝐬 𝐝𝐞 𝐞𝐬𝐚𝐬 𝐜𝐨𝐬𝐚𝐬… ⁣⁣ ⁣⁣ Te gustaría compartirme ¿De qué forma celebras cuando las cosas te salen bien?