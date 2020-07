Divulgan foto de Gaby Spanic junto a su doble en el rodaje de “La Usurpadora”

View this post on Instagram

Paulina dirigía la fábrica Bracho mejor que 2 hombres juntos definitivamente una mujer muy eficiente 👑👑👑 @gabyspanictv #gabyspanic #gabrielaspanicfans #gabrielaspanic #gabyspanic90s #gabyspanictv #gabrielaspanictv #gabyspanicfans #retrospanic #recuerdosgabrielaspanic #lausurpadora #paulinamartinez #likeforlike #l4l #f4f #followforfollow