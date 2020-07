Kimberly Loaiza regala 100 mil pesos en la calle

La estrella del Internet, Kimberly Loaiza, volvió a romperla con su nuevo video. Esta vez, la youtuber quiso crear conciencia y a través de un #challenge, salió a la calle para repartir sobres con dinero a las personas de bajos recursos que están pasando por momentos complicados en medio de la pandemia por el coronavirus.

Sin fines de lucro, la Lindura Mayor quiso grabar su buena acción para su canal de Internet y compartirlo con todos sus fans.

"Linduras, tengo que confesarles que últimamente he tenido bastantes días tristes he tenido depresión por todo lo que está pasando en el mundo. Sé que la pobreza económica siempre ha existido, pero me hace sentir mal que ahora se está multiplicando. Hoy en día hay miles de familias sufriendo hambre, más personas sin empleo, me imagino a todos esos padres preocupados por no tener qué darle de comer a sus hijos, me imagino a esos padres que no pueden comprar leche o medicina y esas cosas que necesitan. Imagino a esas personas mayores que están perdiendo la vida por el virus", dijo Kim en el video.

El dinero fue repartido en sobres amarillos y divididos en dos partes, unos con 500 y otros con mil pesos, y aunque no señala en qué lugares los entregó, al parecer podría ser algunas regiones del estado de Morelos, donde actualmente vive.

La nacida en Mexicali, Baja California, cuenta con 24 millones de suscriptores en YouTube, con los que le pisa los talones a Yuya, la mujer latinoamericana con más seguidores que sólo la rebasa por 400 mil seguidores.

Kim es pareja del también youtuber Juan de Dios Pantoja con quien procreó a su primogénita, Kima.

