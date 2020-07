Conoce los secretos de Marie Curie en el estreno de su película en streaming

View this post on Instagram

Un jour, un personnage : Marie Curie (1867-1934). Née en Pologne, Marie Skłodowska, naturalisée française de par son mariage avec Pierre Curie. Elle mena de nombreuses recherches ce qui lui a valu le prix Nobel de Physique en 1903 avec son mari et Henri Becquerel pour ses travaux sur la radiation puis un deuxième prix de Nobel cette fois-ci en Chimie pour ses travaux sur le radium et le polonium. Elle est donc la première femme à avoir reçu un prix Nobel et qui plus est la seule personne à voir reçu deux prix Nobel dans deux domaines différents. #france #pologne #curie #prixnobel #femme #femmed'exception #pierrecurie #mariecurie