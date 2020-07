Elías Cervantes, de Magneto, sufre aparatoso accidente en La Huasteca

El integrante de la agrupación Magneto, Elías Cervantes, sufrió un aparatoso accidente la mañana del viernes

mientras practicaba senderismo en La Huasteca, Nuevo León.

Te puede interesar

Mr. Pig, el único mexicano en Tomorrowland virtual El Dj se presentará sábado y domingo a las 11:00 horas en la edición digital del festival Tomorrowland Around the World

Todo se originó cuando accidentalmente otros paseantes habrían arrojado una piedra que le cayó en la cabeza cuando el cantante y su grupo comenzaban a descender del lugar.

A través de su cuenta en Instagram, Elías compartió un video en el que detalló que de inmediato fue trasladado al Hospital Ángeles, donde recibió seis puntadas tras la fuerte contusión. Tras haber sido dado de alta, dijo que ya se encuentra mejor, aunque reconoció que esta experiencia le dejó un gran aprendizaje.

“Tengo seis puntadas, me encuentro ya muy bien ya estoy en casa con mi familia recuperándome. El mensaje que esto me deja, la recomendación que les doy es cualquier ejercicio que hagan o deporte tomen las medidas necesarias que esto conlleva para evitar accidentes, tal vez si hubiera traído un casco no hubiera pasado esto que me pasó”, señaló el integrante de Magneto.

Pese al accidente, el cantante no perdió el sentido del humor y bromeó con el percance al asegurar que tenía “cabeza de alcancía”.

“Tengo cabeza de alcancía así es que si tienen dinero lo pueden echar en este agujero. Estaré mucho mejor muy pronto, así es que la vida sigue. Les mando un abrazo muy grande, les mando un beso. Ánimo”, señaló.

TE RECOMENDAMOS VER