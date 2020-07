Kanye West ofrece disculpa a Kim Kardashian por revelar sus intimidades

Durante su primer discurso de campaña hacia la presidencia de Estados Unidos, Kanye West desató todo tipo de comentarios al revelar entre otras cosas que tanto él como su esposa Kim Kardashian consideraron abortar a su primera hija North West en 2012.

Te puede interesar

No obstante, al parecer la revelación no fue bien tomada por la empresaria y socialité, pues ahora, el rapero usó su cuenta de Twitter para ofrecer una disculpa a su pareja y madre de sus cuatro hijos por hacer público “algo que era un asunto privado”.

“Me gustaría disculparme con mi esposa Kim por hacer público algo que era un asunto privado", escribió el rapero. No la cubrí como ella ha me ha cubierto. Kim, quiero decir que sé que te lastimé. Por favor perdóname. Gracias por estar siempre ahí para mí”, escribió Kanye.

I would like to apologize to my wife Kim for going public with something that was a private matter.

I did not cover her like she has covered https://t.co/A2FwdMu0YU Kim I want to say I know I hurt you. Please forgive me. Thank you for always being there for me.

— ye (@kanyewest) July 25, 2020