Descubre qué fue de Allisson Lozz a más de una década de su retiro de la televisión

Durante la primera década del siglo XXI, Allison Lozz se consagró como una de las actrices juveniles más prometedoras de la televisión mexicana con destacadas participaciones en algunas de las producciones más transcendentales.

Se inició en el mundo del espectáculo siendo solo una niña y, gracias a su carisma y talento innato, escaló de manera meteórica hasta convertirse en la protagonista de importantes proyectos y en una de las estrellas mexicanas más prominentes y queridas.

Sin embargo, cuando su carrera estaba en su momento cumbre, Lozz impactó al mundo al informar que había decidido retirarse de la actuación para tener una vida más familiar y espiritual. Desde entonces ha pasado una década, ella cambiado mucho pero el público que la vio crecer todavía la recuerda y se pregunta qué fue de su vida.

Allisson Marian Lozano Núñez nació en Chihuahua, Chihuahua, el 11 de agosto de 1992 y desde que era muy pequeña supo que su destino estaba frente a las cámaras; por ello, determinada a seguir sus sueños, comenzó su carrera en la televisión siendo solo una infante.

Su primera aparición en la pantalla chica fue en el reality musical infantil Código F.A.M.A en 2002 y, aunque no ganó el programa, captó la atención de los productores pues con apenas diez años, demostró una gran calidad interpretativa.

Al año siguiente, gracias al talento expuesto en el concurso, Allisson recibió la oportunidad de debutar en las novelas como antagonista de Alegrijes y Rebujos, una producción donde dio vida a ‘Allison Rebolledo’ y participó junto a otros concursantes del reality; destacó TVyNovelas.

Su trabajo fue notable en el inolvidable teledrama infantil, por lo que ya en el año 2004 se ganó su primer papel protagónico en la exitosa telenovela Misión S.O.S. En este momento, solo tenía 12 años y compartió créditos con el entonces pequeño galán y ahora superestrella Diego Boneta.

Tras ser estelar de dos célebres producciones para niños, Lozz continuó con su carrera en ascenso participando en otros arrolladores éxitos de la televisión como Rebelde (2005) y Las dos Caras de Ana (2006).

Más tarde en 2007, la actriz de 15 años de edad se alzó con su primer rol estelar en una producción no infantil con Al diablo con los guapos, donde formó pareja para la ficción con Eugenio Siller y logró consagrarse como joven promesa de las telenovelas.

En 2008, también brilló como protagonista de un episodio del programa unitario La Rosa de Guadalupe. Asimismo, fue este año en el que llegó a su vida reto actoral que la estrella no dudó en asumir: protagonizar la nueva versión de Cadenas de amargura, emblemática novela de los 90.

Desde 2008 hasta el 2009, la chihuahuense interpretó a ‘Paloma Espinoza de Los Monteros Díaz’ en la producción que recibió el título En nombre del amor. En este proyecto, protagonizó al lado de Sebastián Zurita y trabajó con valiosas figuras como Leticia Calderón, Victoria Ruffo y Arturo Peniche.

Con En nombre del amor, Allisson Lozz se destacó como nunca antes, lo que le permitió ascender un peldaño más para alcanzar la cumbre del éxito y perfilarse como una de las estrellas más fulgurantes de la televisión.

Sin embargo, en 2010, en pleno ascenso a la cima, la actriz conmocionó al mundo entero al anunciar que se retiraba del mundo artístico para formar una familia con su novio y dedicarse por completo a ser testigo de Jehová, una religión a la que se había convertido meses antes de su decisión; señaló Las Estrellas.

Un año después, se casó por lo civil con su novio Eliú Gutiérrez, con quien tenía pocos meses de noviazgo aunque se conocían desde que eran muy niños. Con su gran amor y todavía esposo, comenzó una nueva vida lejos del agitado mundo del espectáculo.

En el año 2011, la exactriz dio una entrevista al medio TVNotas donde habló sobre sus primeras experiencias como esposa y lejos del medio artístico. Además, reiteró que profesionalmente para ella ya no habría “nada”, pero estaba muy agradecida por las oportunidades en la televisión.

"Estoy totalmente retirada (…). Nunca había sido tan feliz, muy contenta, agradecida con Televisa, los productores, siempre me trataron muy bien, pero sí es un medio muy desgastante", expresó.

Además, destacó que desde que había tomado la radical decisión llevaba “una nueva vida, intentando ser una persona normal. (…) Más feliz, nunca había estado, casada y cerquita de Dios".

Del mismo modo, reveló que le habían ofrecido papeles en 11 novelas de diferentes televisoras pero las había rechazado todas. “Ni aunque ofreciéndome el mejor contrato, no cambio mi felicidad por nada”, destacó y enfatizó que era “definitivo” y no grabaría ni novelas ni discos.

A 11 años de su última aparición en la TV, es muy poco lo que se sabe a ciencia cierta de Allisson Lozz. Aunque se alejó de la farándula, siguió en contacto con sus fanáticos a través de redes sociales, donde ha compartido sobre su vida familiar y proyectos que no incluyen actuar. No obstante, hay confusión sobre cuál es su perfil oficial.

De acuerdo a Univisión, su supuesta y única cuenta real es @lozzprincess en Twitter. En esta, no hay mucho sobre su actualidad, pero por lo que se puede ver, la ahora mujer de 27 años de edad vive feliz y enteramente comprometida a ser esposa, madre y, por supuesto, servir a Dios.

En la red social, ha presumido la sólida relación que mantiene con su esposo y el crecimiento de su mayor tesoro: sus hijas London Rose, quien llegó al mundo en 2012, y Sídney Allisson, nacida en 2015; sostiene TVyNovelas.

🤍Con el hombre que me apoya en todo y más ! Hasta en mis ideas más locas , incluso cuando sabe que tomaré una decicion arriesgada el siempre me dice: “Te apoyo”

Y cuando las cosas no salen como yo esperaba me anima a no rendirme…Siempre diciéndome “Mañana será un mejor día”🤍 pic.twitter.com/rmglSTsMbX

— 💕🌸🤍Marian Gtz🤍🌸💕 (@lozzprincess) July 21, 2020